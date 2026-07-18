Adrián Mendieta: “No es solo el viento, es la falta de inversión y mantenimiento”

De esta forma se expresó Adrián Mendieta, actual concejal de la ciudad de El Carmen por los cortes de energía en distintos puntos de la provincia, señalando a la vez, “este servicio debe volver a manos del Estado provincial”.

Miles de vecinos en esa nuestra ciudad y en toda la provincia volvieron a quedarse sin energía. El viento norte pudo haber sido el disparador, pero no justifica la falta de respuesta ni la ausencia de capacidad operativa, mencionó.

Luego agregó Mendieta, “la empresa redujo más del 50 % su capacidad, en comparación a cuando este servicio dependía de la Dirección de Energía de Jujuy, menos guardias, menos bases, menos móviles, menos personal y menos presencia territorial. A eso se sumó la subcontratación del mantenimiento para bajar costos, sin inversiones reales. El resultado es un servicio desbordado, con cortes prolongados y tarifas cada vez más altas”.

Por otra parte el edil carmence manifestó, “la empresa presta un servicio esencial para toda Jujuy y es la provincia la que debe tomar las riendas para garantizar una prestación digna, eficiente y con inversión real. Por eso, creo que es momento de plantear seriamente que el servicio de energía debe volver a estar en manos del Estado provincial”.

Por último dijo, “no podemos seguir pagando más por un servicio cada vez peor. Al tratarse de un servicio público esencial, el Estado debe asumir la responsabilidad de brindarlo y asegurar que llegue en condiciones dignas a cada vecino”.