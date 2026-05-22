Hubo 20 ofertas en la licitación para la concesión de ocho tramos de rutas nacionales

Vialidad Nacional informó que, este viernes, a través de la plataforma Contrat.Ar, se llevó a cabo la apertura de sobres para conocer las ofertas técnicas sobre la concesión de más de 3.900 kilómetros para la explotación, administración y mantenimiento correspondientes a los Tramos Centro, Mesopotámico, Centro-Norte, Noroeste, Litoral, Noreste, Chaco-Santa Fe y Cuyo, que integran la Etapa III de La Red Federal de Concesiones.

Las ofertas se presentaronn en dos sobres: el primero contiene los aspectos y documentos relativos a la calidad de los oferentes, y el segundo abarca documentos relativos a la oferta económica, que será la tarifa de peaje que propone cobrar.

En total se presentaron 20 oferentes interesados.

El proceso abarca vías estratégicas en diez provincias, con tramos en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Misiones y Mendoza.

El Ministerio de Economía abrió los sobres de la licitación para la concesión de ocho tramos de rutas nacionales en el marco de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, con una extensión superior a los 3.900 kilómetros y una inversión a cargo de empresas privadas.

La iniciativa contempla tramos en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Misiones y Mendoza, y representa la continuación de un proceso que busca transformar el esquema de gestión y mantenimiento de la infraestructura vial nacional a través de la inversión privada. Según la información oficial, cada uno de los ocho corredores licitados responde a criterios estratégicos de integración regional y desarrollo de actividades productivas, comerciales y turísticas.

La Red Federal de Concesiones, según comunicó el Ministerio de Economía, pretende entregar la operación y el mantenimiento de más de 9.000 kilómetros de rutas a empresas privadas, un modelo que elimina los subsidios estatales y transfiere la totalidad de la inversión y la gestión al sector privado. En la Etapa III, el proceso cubre ocho tramos distribuidos en diez provincias, con obras que, según el anuncio oficial, comenzarán en las próximas semanas tras la adjudicación.

Detalle de los tramos licitados

Tramo Noroeste (NOA) se extiende a lo largo de 596,52 kilómetros por las rutas nacionales 9, 34, 66, 1V66 y A-016, enlazando San Salvador de Jujuy, Salta, San Miguel de Tucumán y la ciudad de Santiago del Estero. El trazado recorre regiones fundamentales para el transporte de bienes y la conexión interprovincial en el norte argentino.

Tramo Centro, con una longitud de 681,92 kilómetros, abarca rutas nacionales 9, 19 y 34 y conecta la localidad de Pilar, en Córdoba, con Rosario, extendiéndose hacia San Francisco, Rafaela y la ciudad de Santa Fe. Este corredor atraviesa zonas de alta densidad productiva y vincula polos industriales y agrícolas con grandes áreas metropolitanas.

Tramo Chaco – Santa Fe, el trayecto se desarrolla sobre la ruta nacional 11 y suma 497,18 kilómetros. La vía arranca en Resistencia, Capital de Chaco, y llega a la ciudad de Santa Fe, pasando por Reconquista, Vera y Avellaneda. Este corredor se considera clave para el tránsito de cargas y el vínculo entre el noreste y el centro del país.

Tramo Cuyo tiene 329,09 kilómetros de extensión y recorre la ruta nacional 7 desde Puente del Inca, en la cordillera, pasando por Mendoza capital, Luján de Cuyo, Agrelo y San Martín, hasta Desaguadero. Este tramo cumple un rol central en el acceso a pasos internacionales y la salida de productos hacia el mercado chileno y el Pacífico.

Tramo Litoral abarca 546,74 kilómetros de las rutas nacionales 12 y 16. El recorrido parte de Sáenz Peña, en Chaco, y llega hasta Loreto, en Corrientes, cruzando Resistencia y la capital correntina. El trazado facilita la integración entre el noreste y la Mesopotamia, zonas con alto flujo de mercancías y pasajeros.

Tramo Mesopotámico se extiende por 276,11 kilómetros en Entre Ríos, a lo largo de las rutas nacionales 12 y 18. El trayecto arranca en Paraná y pasa por Crespo, Nogoyá, Rosario del Tala y Concepción del Uruguay. Su función principal es conectar centros productivos y portuarios de la provincia.

Tramo Noreste, de 456,22 kilómetros, une Loreto, en Corrientes, con Puerto Iguazú, en Misiones, sobre las rutas nacionales 12 y 105. El corredor pasa por Posadas, Montecarlo, Eldorado y Wanda, y vincula el sur y el norte de Misiones, facilitando el acceso a zonas turísticas y comerciales de la región.

Tramo Centro-Norte suma 536 kilómetros sobre la ruta nacional 34. El Ministerio de Economía informó que este tramo se incluye en la etapa actual para consolidar la conectividad norte-sur y mejorar el flujo de transporte entre los principales nodos logísticos.

Proceso de licitación y antecedentes

En total, 20 oferentes presentaron propuestas para quedarse con la concesión de estos ocho tramos. El esquema propuesto por el gobierno exige que las empresas responsables se ocupen de la modernización, el mantenimiento y la operación de los corredores, sin aportes públicos. El objetivo es incrementar los estándares de servicio y acelerar la ejecución de obras a lo largo de los corredores seleccionados.

Según el Ministerio de Economía, la Red Federal de Concesiones busca impulsar la eficiencia y la inversión en la infraestructura vial, con impacto directo en la competitividad del sector productivo y la integración de las economías regionales.