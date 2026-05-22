El MPA y la policía coordinaron acciones para optimizar investigaciones y avanzar en la digitalización de procesos

El Ministerio Público de la Acusación y la Policía de la Provincia mantuvieron ayer una reunión de trabajo en la Central de Policía.

Con el objetivo de fortalecer la articulación institucional, optimizar el desarrollo de las investigaciones y avanzar en la modernización de los mecanismos de gestión y circulación de información.

El encuentro fue encabezado por el Procurador General Adjunto del MPA, Diego Chacón; el secretario relator de la Procuración, Julio Molina; y el jefe de Policía, Comisario General Joaquín Carrillo.

También participaron los ayudantes fiscales: Daniel Paredes, Andrés Ugarte, Paola Ángelo, Marcelo Mendivil y Juan Campos; jefes de distintas unidades regionales y representantes de otras áreas de la fuerza provincial.

Durante la reunión se abordaron aspectos vinculados a la coordinación operativa entre las comisarías y los ayudantes fiscales, especialmente en relación al cumplimiento de las medidas investigativas dispuestas en el marco de las diferentes causas judiciales.

En ese contexto, se trabajó sobre la necesidad de fortalecer el seguimiento de las tareas asignadas al personal policial, promoviendo una intervención más activa por parte de los jefes y comisarios que mantienen contacto directo con los ayudantes fiscales en las dependencias policiales.

Asimismo, las autoridades avanzaron en estrategias destinadas a eficientizar el manejo de información relacionada con informes médicos, pericias de criminalística y actuaciones provenientes de la planta verificadora, documentación que será incorporada progresivamente al Sistema de Gestión Integral del Ministerio Público de la Acusación.

En ese marco, se acordó impulsar instancias de capacitación y acompañamiento técnico destinadas al personal policial, a fin de optimizar la utilización del sistema digital del MPA y facilitar la carga de documentación y actuaciones requeridas en las investigaciones.

Finalmente, se destacó que estas medidas forman parte del proceso de modernización y digitalización administrativa que llevan adelante ambas instituciones, permitiendo optimizar recursos, agilizar tiempos de respuesta y reducir la utilización de papel, insumos y traslados de personal.