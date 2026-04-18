Hoy San Salvador festeja sus 433 aniversarios con la “Serenata a la Ciudad” en Ciudad Cultural

En el marco de los festejos por el 433° aniversario de San Salvador de Jujuy, hoy 18 de abril se realiza la tradicional Serenata a la Ciudad en Ciudad Cultural. El evento será libre y gratuito, y no se suspende por lluvia, ya que se dispusieron carpas para garantizar el normal desarrollo de la jornada.

La propuesta dará inicio a las 17 horas con una previa pensada para jóvenes y familias, generando un espacio de encuentro y disfrute para todas las edades. A partir de las 19 comenzará el segmento central con predominio del folclore, que se extenderá hasta la medianoche.

La grilla artística contará con la participación de destacados referentes de la música y la danza, entre ellos Celeste Rodríguez, Tunay, el Ballet El Norteño, Pachi Herrera y Tati Domínguez. También subirán al escenario el Ballet Juventud Prolongada, Mónica Pantoja y Jujeños, en una programación que pone en valor la identidad cultural de la región.

El cierre estará a cargo de Los Tekis, seguido por la interpretación del Himno y la actuación de Coroico, en una noche pensada para celebrar las raíces y el talento local.