Alerta en las escuelas de Argentina: El dato que preocupa a todos los padres

Las escuelas de toda la Argentina están teniendo una crisis profunda y un problema sumamente importante que preocupa a todos los padres.

Las escuelas de Argentina, y también la educación, están atravesando una época bastante difícil no solo con los alumnos -que cada vez se concentran menos- sino también con otras cuestiones ligadas a las clases y el ausentismo. Los datos arrojados preocupan a todos pero principalmente a los padres.

El ausentismo en las escuelas del país es cada vez más notorio y si bien se buscan soluciones adelantando el inicio del ciclo lectivo, la problemática no parece resolverse. Cada vez se pierden más días de clases y eso provoca que los estudiantes no aprendan de la manera en la que deberían. Además de ser un factor determinante que desencadena otras cuestiones.

El gran problema en las escuelas de Argentina que preocupa

Un informe realizado por Argentinos por la Educación arrojó que en Argentina el tiempo efectivo de clases es cada vez menor y se ve condicionado por distintos factores que alteran la educación de los alumnos. Es una de las principales problemáticas y si bien intentan revertirlo, lo cierto es que aún no hay podido erradicarlo.

El propio ausentismo de los alumnos, los paros docentes o de estatales y otras problemáticas llevan a que las clases sean cada vez menos en Argentina. Es un problema que abarca a todo el país y sobre todo en los establecimientos públicos. Esto condiciona de gran manera el aprendizaje de los niños y adolescentes.

Tal y como se expresó en el informe de Argentinos por la Educación, los alumnos pierden poco más de un mes de clases en el año. Si acumulamos todo este tiempo a lo largo de la primaria, se trata de un año en donde los chicos dejan de aprender contenidos básicos y enseñanzas que a la larga necesitarán.

Las clases están planificadas de una manera específica para poder tener un aprendizaje continuo y que no haya saltos que desorienten a los alumnos. Si se empieza a ver un contenido, es vital que haya un seguimiento y no ocurran interrupciones. La asistencia de los docentes y de los niños es crucial para que pueda desarrollarse una buena educación.

Tal y como reflejaron las pruebas Aprender, el ausentismo estudiantil es el factor principal que afecta el aprendizaje en la primaria. Así lo confirmaron casi el 50% de los directores. En una línea más abajo se encuentra también la impuntualidad de los estudiantes, que es un reflejo de muchas otras cuestiones.

En cuanto al ausentismo docente, se estima que alrededor del 19% de ellos está ausente a nivel internacional en un día típico en países en desarrollo. Las ausencias tienen un impacto inmediato en los resultados académicos incluso cuando hay reemplazos. Por ende, todo esto condiciona la educación de los niños y adolescentes. Un problema que se debe trabajar no solo entre personal docente sino también en casa.

(Urgente24)