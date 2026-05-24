Hoy el país recuerda el nacimiento de Rodrigo Bueno, el ídolo eterno del cuarteto

Con éxitos inolvidables como La mano de Dios, Ocho Cuarenta, Soy cordobés y Lo mejor del amor, Rodrigo trascendió generaciones y se convirtió en un fenómeno cultural a fines de los años noventa.

Este 24 de mayo de 2026 se cumple un nuevo aniversario del nacimiento de Rodrigo Bueno, uno de los artistas más populares y queridos de la música argentina. Nacido en la ciudad de Córdoba en 1973, “El Potro” marcó una época con su carisma, su energía sobre el escenario y una voz inconfundible que llevó al cuarteto cordobés a todo el país.

Su estilo descontracturado, la cercanía con la gente y su pasión por la música popular hicieron que miles de fanáticos lo adoptaran como un símbolo de alegría y humildad. Incluso después de su trágica muerte en junio del año 2000, su legado sigue vigente en cada baile, en cada fiesta familiar y en cada rincón donde suena el cuarteto.

Un fenómeno popular que rompió fronteras

Rodrigo no solo revolucionó la música cordobesa, sino que logró instalar el cuarteto en escenarios nacionales e internacionales. Su presencia en programas de televisión, teatros y estadios multitudinarios consolidó un fenómeno artístico pocas veces visto en Argentina.

A 53 años de su nacimiento, la figura de “El Potro” continúa viva en la memoria popular argentina. Sus canciones siguen emocionando y su historia permanece como una de las más emblemáticas de la música nacional.