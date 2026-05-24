Este es el estado de las rutas y caminos en la provincia

Desde la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía de la Provincia de Jujuy se conoció como es el el estado de rutas.

La Dirección informó este domingo el estado de transitabilidad de las rutas y del Paso Fronterizo Jama, que se encuentra habilitado en ambos sentidos para todo tránsito entre Argentina y Chile.

El tramo comprendido entre el kilómetro 43 y el 157 de la Ruta Nacional 52 se encuentra transitable. No obstante, las autoridades solicitaron máxima precaución debido a las condiciones climáticas adversas.

En paralelo, el informe provincial detalla múltiples tramos de rutas habilitadas con precaución. Entre ellos figuran la Ruta Provincial 26 en El Ceibal, la Ruta Provincial 37 Camino al Talar, la Ruta Provincial 73 hacia Puerta de Zenta y la Ruta Provincial 19 entre Camino a Normenta y Casira.

También se advirtió sobre sectores con desmoronamientos y calzadas deterioradas, como en la RP 35 camino a Tilquiza, la RN 40 entre Susques y Sey, y la RN 52 desde Salinas Grandes hasta el empalme con la RP 70, donde se reportó presencia de baches.