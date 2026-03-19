Hídricos avanza en obras de mantenimiento del camino a Punta Corral

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Recursos Hídricos llevan adelante obras en el camino desde el 2do. Calvario, sumando a mejorar condiciones para la peregrinación por la Virgen de Punta Corral.

Con maquinaria propia, la Dirección Provincial de Recursos Hídricos (DPRH), dependiente del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV), ejecuta obras de mejora en el tramo comprendido entre el Segundo y el Primer Calvario del camino hacia el abra de Punta Corral.

Las intervenciones tienen como objetivo acondicionar el recorrido para los fieles que ascenderán hacia el santuario.

Anualmente, acompañando la peregrinación a Punta Corral

Como cada año, cientos de peregrinos participan de la tradicional celebración en honor a la Virgen de Punta Corral, en Tumbaya. En este contexto, la DPRH planifica y ejecuta obras en el marco del Plan Hídrico Provincial, para garantizar la seguridad en los caminos y en sectores estratégicos, en resguardo de los asistentes.

Las intervenciones comenzaron a principios de mes y prevén su finalización en el transcurso de esta semana. Estas avanzan desde el Segundo Calvario hacia el Primero, con una topadora y una excavadora de la repartición. Los trabajos ya superaron uno de los sectores más complejos del trayecto, conocido como “El Angosto”; y a la par, ejecutarán trabajos de encauce sobre el río Grande, en la zona de Tumbaya.

Entre las tareas previstas, se incluye además la instalación de tres torres de iluminación de gran porte: dos en los sectores del Primer y Segundo Calvario, y una en el área donde funcionará el SAME.

Una vez finalizadas las obras, maquinarias y personal de la DPRH permanecerán en la zona en estado de guardia, con el objetivo de brindar asistencia inmediata ante cualquier eventualidad, hasta la finalización de la peregrinación.

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