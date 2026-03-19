Abren inscripciones 2026 para cursos de seguridad privada en el IUPS

El Instituto Universitario Provincial de Seguridad (IUPS), a través del Departamento de Formación Continua, informó que se encuentran abiertas las inscripciones para los cursos de seguridad privada.
Para concretar la preinscripción, los interesados deben ingresar al nivel correspondiente:
– Curso Básico (abierto al público en general): https://forms.gle/ApmAUobiYMRrFM5W8
– Curso Avanzado: https://forms.gle/xVKah4F5Co9Aoj767
– Curso Especializado: https://forms.gle/w8riKtC5okUrYWUt8
– Curso Renovación: https://forms.gle/f3y1bG9ke5SFaUpq5
Inscripciones para cursos de Seguridad Privada: información importante
– La documentación debe cargarse en imágenes o archivos claros, bien iluminados y legibles.
– No se aceptarán fotos oscuras, borrosas o de baja calidad.
– Cada archivo debe corresponder al apartado solicitado.
– La documentación incompleta, incorrecta o adulterada será rechazada.
– El pago del curso deberá realizarse de manera presencial en el Dpto. Contable del IUPS, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 12 horas.
– Para conocer los requisitos para cada nivel de ingresar en este enlace.
Vigencia de la documentación
– Exámenes médico y psicológico: hasta 6 meses.
– Resto de la documentación: hasta 3 meses.
– Toda la documentación debe estar vigente al momento de la inscripción.
Es obligatorio contar con todos los requisitos completos antes de cargar el formulario, de lo contrario, la inscripción será rechazada.