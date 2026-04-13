Hezbolá rechaza las conversaciones de paz previstas entre Líbano e Israel

Qassem pidió al presidente libanés Joseph Aoun y al primer ministro Nawaf Salam que desistieran de las negociaciones.

El líder de Hezbolá, Naim Qassem, declaró este lunes, que el grupo “rechaza categóricamente” las conversaciones de paz entre Líbano e Israel previstas para mañana martes.

Qassem pidió al presidente libanés Joseph Aoun y al primer ministro Nawaf Salam que desistieran de las negociaciones, que serán mediadas por Estados Unidos, argumentando que los ataques israelíes contra el país continuó con el apoyo estadounidense.

Qassem también destacó que el grupo cree que el verdadero objetivo de Israel con sus ataques contra el Líbano es anexionarse todo el país como parte de su proyecto del “Gran Israel”.

“Nuestra opción es la resistencia y la confrontación frente a este enemigo, y consideramos que estas negociaciones son inútiles y solo le brindarán concesiones gratuitas”, declaró Qassem.

“Estas negociaciones solo traerán la derrota al gobierno y al pueblo del Líbano”, agregó, según se informó la Agencia Noticias Argentinas.

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