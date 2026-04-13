El Papa León XIV dice que no tiene «ningún temor» a la administración Trump

El domingo por la noche, Donald Trump arremetió contra el pontífice en la red Truth Social, calificándolo de “débil en materia de seguridad y pésimo en política exterior”.

El papa León XIV afirmó este lunes que “no teme” a la administración Trump y que seguirá defendiendo “con firmeza” el mensaje del Evangelio, en respuesta a declaraciones críticas del mandatario estadounidense.

El domingo por la noche, Donald Trump arremetió contra el pontífice en la red Truth Social, calificándolo de “débil en materia de seguridad y pésimo en política exterior”.

“No quiero un Papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear”, añadió Trump, según reportó la cadena CBS News y supo la Agencia Noticias Argentinas.

León XIV había calificado previamente la amenaza del Sr. Trump de aniquilar la civilización iraní de “verdaderamente inaceptable” y animó a la gente a contactar con “líderes políticos… para pedirles, para decirles que trabajen por la paz”.

En declaraciones a los periodistas el lunes a bordo del avión papal, al inicio de su viaje a África, el Papa declinó referirse directamente al cargo del presidente. “No soy político”, dijo. “Eso se lo dejo a los políticos”.

Pero rebatió el fondo de las críticas del Sr. Trump, advirtiendo contra los intentos de equiparar su mensaje con agendas políticas e insinuando que el presidente estadounidense no comprendía el mensaje del Evangelio.

“Considerar que equiparan mi mensaje con lo que el presidente ha intentado hacer aquí demuestra, en mi opinión, una falta de comprensión del mensaje del Evangelio”, afirmó el jefe de la Iglesia católica.

“Lamento oír eso, pero seguiré adelante con lo que creo que es la misión de la Iglesia en el mundo actual”, dijo.

Según afirmó, esa misión tiene sus raíces en un llamamiento constante a la paz, un llamamiento que, según insistió, se aplica a todos los líderes, no solo a los de Estados Unidos.

“El mensaje del Evangelio es muy claro: Bienaventurados los pacificadores”, dijo el sumo pontífice, añadiendo que no dudará en proclamarlo. “Demasiadas personas sufren hoy. Demasiadas personas inocentes han sido asesinadas”.

El Papa afirmó que no considera que su papel consista en intervenir en debates políticos, sino en ofrecer una alternativa moral en un momento de crecientes tensiones globales.

“Alguien tiene que dar un paso al frente y decir que hay una mejor manera”, afirmó, señalando el diálogo, la reconciliación y la cooperación multilateral como el camino a seguir.

Las declaraciones de León XIV se producen al inicio de un viaje de 11 días que lo llevará a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, países que luchan contra el conflicto, la desigualdad y la inestabilidad política.

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