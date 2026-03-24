Hallan fentanilo oculto en empaques de muñecas Barbie vendidas en EE.UU.

Autoridades de Misuri detectaron la presencia del potente opioide en productos comercializados en una tienda de descuento.

La Policía de Independence, en el estado de Misuri, EE.UU., confirmó el hallazgo de fentanilo dentro del empaque de cinco muñecas Barbie vendidas en una tienda local de descuentos, luego de que el personal de seguridad alertara sobre una sustancia sospechosa, reportó el domingo el medio local KSHB.

Según informaron las autoridades, el polvo fue sometido a pruebas y se determinó que se trataba de ese opioide sintético de alta potencia, considerado uno de los principales responsables de muertes por sobredosis en EE.UU.

La investigación permitió establecer que cinco unidades comprometidas ya habían sido vendidas entre el 19 y el 20 de marzo, pero todas fueron localizadas y recuperadas de inmediato por la Policía.

Los agentes precisaron que las muñecas no estaban contaminadas, ya que el fentanilo había sido colocado en la parte trasera del empaque, adherido con cinta.

Las autoridades indicaron que no hay indicios de que otros comercios hayan recibido productos alterados y confirmaron que no se reportaron personas afectadas por este incidente.

El caso continúa bajo investigación, mientras autoridades y especialistas reiteran los riesgos del fentanilo, incluso en dosis mínimas. (RT)