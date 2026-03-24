ANSES: Calendario de pagos del miércoles 25 de marzo

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que el miércoles continúan los pagos de las jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo y finalizan los de la Asignación por Embarazo.
Estas prestaciones poseen el aumento por movilidad del 2,88 por ciento. Asimismo, se reanuda el cronograma de la Prestación por Desempleo.
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
Titulares con documentos terminados en 2 y 3 cobran su haber.
Asignación por Embarazo
Titulares con documentos finalizados en 9.
Prestación por Desempleo
Titulares con documentos concluidos en 2 y 3.
¿Cómo consultar fecha y medio de cobro?
1. Desde el sitio web de ANSES, opción Calendario de pagos.
2. Desde mi ANSES, ingresando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Cobros, opción Consultar fecha y medio de cobro.
3. Desde la app mi ANSES, ingresando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Mis datos, opción Mis fechas de cobro.
4. A través de la modalidad Atención Virtual, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Iniciar atención, Consultas rápidas, Cuándo y dónde cobro.