Gustavo Martínez propone señalizar tres circuitos turísticos en la Capital provincial

El presidente del bloque de concejales de La Libertad Avanza, Gustavo Martínez, destacó la presentación de un proyecto de ordenanza para implementar un sistema de señalización turística en el casco céntrico de la Capital provincial.

Martínez afirmó que realiza esta propuesta teniendo en cuenta que la ciudad de San Salvador de Jujuy concentra una importante actividad cultural y comercial, sumada a su histórica riqueza edilicia y arquitectónica. Y que es necesario seguir trabajando para posicionarla en el circuito turístico.

El concejal señaló que “Creo que la correcta orientación e información turística resulta elemento clave para mejorar la experiencia de quienes visitan la ciudad y ayudar además al desarrollo económico local”.

En este sentido afirmó que se necesita una cartelería clara y accesible, ya que cumple un rol fundamental en cuanto al desplazamiento de los visitantes. La idea es la promoción de atractivos locales, fortaleciendo además la identidad urbana y cultural de la ciudad, incentivando el consumo en comercios y servicios de la zona que conforma el casco céntrico.

Martínez señaló que una señalización adecuada, contribuye a una ciudad más ordenada, amigable e inclusiva, especialmente cuando contempla criterios de accesibilidad, lenguaje claro, iconografía universal e información bilingüe. “El avance tecnológico permite concentrar la información al instante en un código QR disponible en la cartelería prevista”.

La propuesta incluye destacar los circuitos históricos (con distancias cortas para un recorrido peatonal, destacando puntos de alto valor patrimonial) como el Cabildo Histórico de Jujuy, Catedral Basílica, Casa de Gobierno, Teatro Mitre e Iglesia San Francisco. Por otra parte, el circuito comercial de Paseo de los Artesanos y Peatonal Belgrano, finalmente el circuito gastronómico (señalización orientativa, no publicitaria, cercanas al casco céntrico) de calle Ramírez de Velázco (entre Salta y Güemes), Plaza Belgrano y alrededores del Parque San Martín.