Arrasan «Mar Argentino»: Detectan barcos extranjeros y que pescan cuatro veces más que la flota nacional

La extracción de recursos en aguas nacionales, a partir de irrupciones ilegales, subió 65% en 5 años. El tamaño de la flota extranjera creció 85 por ciento.

La actividad depredadora que lleva adelante la flota de buques extranjeros apostada sobre la milla 201, pero que irrumpe de forma permanente en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de la Argentina, sigue arrojando números que se agravan. Integrada en más de un 90% por unidades chinas, la armada en cuestión también integra embarcaciones españolas y portuguesas.

En semanas recientes, dichos barcos fueron penalizados por la Prefectura Naval Argentina tras detectarse que efectuaban maniobras coincidentes con la captura de especies marinas mediante redes de arrastre. Ahora, un nuevo informe detalló que la flota extranjera extrae de Mar Argentino hasta cuatro veces más recursos que la industria pesquera nacional. Y que eso produce una depredación de fuerte impacto a nivel económico y laboral.

De acuerdo a un informe elaborado por la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP), los volúmenes de extracción pesquera en la zona crecieron 65% entre 2019 y 2024. Al mismo tiempo, se informó que la flota china aumentó 85% su «esfuerzo», amenazando con un agotamiento de especies en apenas uno o dos años más.

Buques extranjeros arrasan el mar patagónico

Según el trabajo mencionado, mientras la pesca argentina desembarca entre 750.000 y 900.000 toneladas anuales, las flotas internacionales llegan a capturar entre 1,5 y 3 millones de toneladas cada año.

En línea con lo anterior, Raúl Cereseto, presidente de FULASP, afirmó que «el verdadero problema no es solamente que se lleven más volumen que la pesca argentina. El daño más grave es biológico: muchas especies están siendo capturadas antes de completar su ciclo natural».

Asimismo, el especialista explicó que en el corto plazo la discusión podría pasar de la pérdida económica al «agotamiento de recursos fundamentales para la pesca argentina y para todo el ecosistema del Atlántico Sur».

La mayoría de las capturas que llevan adelante los buques extranjeros corresponden «a calamar, merluzas y otras especies transzonales que migran permanentemente entre la plataforma continental argentina, el alta mar y las áreas actualmente explotadas por flotas internacionales».

El informe de FULASP cuenta con el aval de la Environmental Justice Foundation (EJF), una organización internacional dedicada a investigar delitos ambientales, pesca ilegal, trabajo forzoso y explotación de recursos naturales.

Dicha entidad también confirmó que en el caso del calamar Illex la combinación de sobrepesca y malas condiciones ambientales «podría provocar un colapso poblacional en apenas un año, porque es una especie de ciclo muy corto».

La flota depredadora suma más barcos extranjeros

El predominio chino en la flota que, integrada por al menos 600 embarcaciones, saquea el Atlántico Sur al borde de la milla 201 sigue siendo contundente pero, a la par de esa masividad, también viene incrementándose la presencia de buques de otros países con la misma naturaleza depredadora.

En ese sentido, en lo que va del año Prefectura Naval Argentina también detectó y penalizó el ingreso ilegal a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de unidades de bandera española y portuguesa, en todos los casos efectuando maniobras coincidentes con la captura de especies marinas mediante redes de arrastre.

Se estima que la pesca ilícita en la ZEE, con foco en la captura del calamar, representa un negocio que alcanza los 1.000 millones de dólares.

Recientemente, el gobierno que lidera Javier Milei rubricó un pacto con el Comando Sur de la Armada de los Estados Unidos que habilita el patrullaje norteamericano en el extremo sur del país por el lapso de 5 años. La Libertad Avanza (LLA) asegura que el objetivo es neutralizar la pesca ilícita, aunque la decisión levantó polvareda en tanto habilita el despliegue de buques estadounidenses en el mar soberano.

Además de los alcances de lo pactado, la controversia también está en la forma en que se conoció el acuerdo: fue la misma embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires y el Comando Sur de los Estados Unidos quienes, a través de sus espacios en redes sociales, comunicaron la novedad. Por el contrario, el área de Defensa nacional hasta ahora omitió toda referencia al entendimiento firmado.

En concreto, indicó el área militar estadounidense, la potencia efectuará patrullaje en la zona marítima nacional en el marco del programa denominado «Protección de los Bienes Comunes Globales».

(iprofesional)