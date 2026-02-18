Guido Icardi defendió a Mauro y habló sobre su relación con Wanda Nara

El hermano del futbolista se pronunció sobre el rol de Mauro como padre y su nuevo romance con la China Suárez, además de rechazar las acusaciones de violencia de género contra su hermano.

Guido Icardi, hermano del futbolista Mauro Icardi, realizó su primera aparición en medios argentinos para abordar los conflictos mediáticos que enfrenta su hermano debido a su complicada relación con Wanda Nara.

En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, Guido defendió a su hermano ante las serias acusaciones de violencia de género que su ex pareja presentó en la Justicia argentina. «En su momento creo que habrá pensado que tenía una familia hermosa. Él estaba con los tres hijos de ella, sus dos hijas… Tenían un proyecto de vida en común y uno se desespera cuando ve que puede perder todo lo que construyó en 11 años», afirmó al hablar sobre el vínculo de su hermano.

Guido también compartió su perspectiva sobre la nueva relación de Mauro con la China Suárez: «Ahora es capítulo nuevo. No creo que se esté vengando, la pareja se va desgastando con los años y aparece una nueva oportunidad».

En una de las partes más impactantes de la entrevista, Guido expresó: «A mí me toca en el sentido de que es mi familia. No creo que Mauro sea capaz de hacerle algo a Wanda», respondiendo a una pregunta de la panelista Natalie Weber. Reconoció el carácter de su hermano, pero enfatizó: «Mi hermano será obsesivo con sus cosas, pero no creo que llegue a levantarle la mano ni que tenga actitudes violentas».

Un momento emotivo del diálogo fue cuando se refirió a la crianza de los hijos de Wanda Nara: Valentino, Constantino y Benedicto. Guido destacó el compromiso que Mauro asumió desde el primer día, indicando: «Creo que lo llamaban ‘papá’ porque él se lo ganó».

(Cadena3)