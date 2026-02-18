Entregaron certificados de Manipulación de Alimentos y Marketing Digital a emprendedores de Perico

En ciudad de Perico se realizó la entrega de certificados correspondientes a los cursos de Manipulación de Alimentos y Marketing Digital y Redes Sociales.

El mismo fue destinado a emprendedores de la economía popular, en una actividad impulsada de manera articulada entre la Fundación Proyectando Sueños y la Secretaría de Economía Popular.

La presidente de la Fundación Proyectando Sueños, Eliana Añazgo, destacó que en esta jornada se entregaron 30 certificados y 30 carnets de Manipulación de Alimentos, junto con certificados del curso de Marketing Digital y Redes Sociales, herramientas clave para fortalecer el trabajo cotidiano de quienes emprenden.

“Estas capacitaciones brindan herramientas fundamentales, no solo desde lo económico, sino también para que los emprendedores puedan desenvolverse mejor en su actividad. El carnet de Manipulación de Alimentos es muy importante para quienes trabajan en el rubro gastronómico y, actualmente, en Perico su acceso es limitado, por lo que esta articulación fue clave”, explicó Eliana Añazgo.

En ese sentido, remarcó el trabajo conjunto con la Secretaría de Economía Popular, que en esta oportunidad contó con la presencia de Héctor Gutiérrez, director de Economía Social y el Ing. Rodrigo Corvalán, director de Agricultura Familiar, para poder llevar adelante el curso y garantizar la entrega de los carnets, ampliando así las posibilidades de formalización y crecimiento de los emprendimientos locales.

Desde la Fundación Proyectando Sueños señalaron que el objetivo es seguir fortaleciendo a los emprendedores y emprendedoras mediante la formación continua y el acceso a herramientas que respondan a sus propias demandas.

Entre las temáticas que se proyectan se incluyen capacitaciones sobre monotributo, acceso a créditos y subsidios, además de nuevas instancias de formación que surgen a partir de las necesidades planteadas por los propios emprendedores.

Estas acciones forman parte de una línea estratégica de la Secretaría de Economía Popular, orientada a fortalecer de manera integral a los emprendedores y emprendedoras del territorio.

A través de la formación, la articulación con organizaciones sociales y el acompañamiento permanente, la Secretaría impulsa procesos que promueven la formalización, la mejora de las capacidades productivas y comerciales, y el acceso a herramientas clave para el desarrollo sostenible de la economía popular, con una fuerte presencia en cada comunidad.