Guerra de precios: Cuánto cuestan los neumáticos nacionales en comparación con los importados

La baja de aranceles a la importación permitió que entren al país muchas marcas desconocidas. Los valores bajaron en el último año y ya no hay tanta diferencia. El problema es el costo de quién fabrica y quién importa.

No es fácil entender completamente el mercado del neumático y los verdaderos motivos que impulsaron la decisión de Javier Madanes Quintanilla de cerrar la operación de Fate, la única fábrica argentina del sector.

Como dijo la empresa en reiteradas oportunidades y expresó también en la nota que se dio a conocer públicamente este miércoles, hay dos razones esenciales que fundamentan la decisión: la competitividad frente a los nuevos productos que llegan importados, especialmente desde China, y una elevada conflictividad gremial que se arrastra hace varios años.

“Hace 30 años que Fate pierde plata, pero la decisión de continuar adelante tiene que ver con las raíces de una empresa que forjó el padre de Madanes y por la que él luchó para sostener aún en las condiciones más difíciles. Ahora, el escenario futuro muestra que ese esfuerzo ya no tiene sentido y tomó esta dolorosa decisión”, dijeron fuentes de Fate a Infobae.

“Hoy es más caro hacer el neumático que el precio en el que se vende para poder sostener la operación”, aseguraron.

Cómo están los precios del mercado

Un estudio de mercado recorriendo algunos de los principales distribuidores de Fate y de las marcas chinas que tuvieron el mayor volumen de importación permite comprobar que los precios publicados no son en todos los casos tan representativos de esa invasión de neumáticos chinos.

Sin entrar en detalles, algunos distribuidores confesaron que en algunos segmentos se vende a un precio que permita mover el stock, pero sin margen y en algunos casos, perdiendo dinero.

Pero del mismo modo que ocurre con los autos 0 km, los precios de venta efectiva de los neumáticos no son siempre los mismos que se ven al entrar en las páginas oficiales de las marcas o sus revendedores. Muchos de ellos, especialmente los importadores, son a su vez distribuidores de las marcas que traen al país, con lo cual los precios que se publican pueden tener variaciones al momento de las operaciones de contado.

Tomando cinco medidas de neumáticos que se consideran estándar en el mercado, una comparación del precio de Fate, Pirelli y Bridgestone/Firestone con Khumo, Triangle y Firemax, puede ofrecer una idea aproximada de los valores de cada marca.

Las medidas más populares

En una medida de auto compacto como es 175/65 R14, los precios de menor a mayor son $99.371 para Firemax, $103.990 para Pirelli, $106.492 para Firestone, $109.712 para los neumáticos chinos Triangle, $130.384 para el Fate y $137.634 para el Khumo.

Subiendo a una medida de 15 pulgadas también muy utilizada por autos como es 195/55 R15, el más barato es el Firestone con $128.032, luego vienen los chinos de Fremax con $134.765, el Fate con $144.510, el Pirelli con un precio de $148177, el Triangle con $149.578 y el Khumo en $183.514.

En neumáticos de 16 pulgadas, uno de los más utilizados es el 195/55 R16, especialmente en autos más grandes y SUV. En este tipo de neumático el más accesible de estas seis marcas es el Firemax con un precio de $148.309, después está el Fate con $174.317, el Triangle con $188.306, el Khumo en $211.293, y recién entonces el Firestone en $233.595 y el Pirelli en $246.200.

Para pick-ups, tomando dos medidas muy diferentes por su especificación para distinto uso, se toma la referencia de distintos rodados como son el 235/75 R15 y el 265/60 R18.

En la primera cubierta el precio más bajo lo tiene el Fate con $232.933 por unidad. Después sigue el Pirelli con $235.929, el Triangle en $258.869, el Firestone en $281.925 y los chinos Firemax y Khumo con precios de $312.245 y $320.005 respectivamente.

En el caso del neumático más grande, el más accesible es nuevamente el Fate con un precio de $268.929, por delante del Firemax en $304.603, el Triangle en $306.687, el Pirelli con un precio de $329.181 y el Khumo que es el más caro y tiene un precio de venta de $428.328 por unidad.

(Infobae)