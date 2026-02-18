Construcción del Postítulo en ESI junto a UNFPA Argentina

En la primera reunión de trabajo se compartieron los lineamientos generales de articulación entre organismos internacionales y Jujuy en materia educativa para el 2026.

En el marco del Plan Provincial 2026-2028 para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género, Jujuy avanza en la construcción del primer Postítulo Provincial en ESI junto a UNFPA Argentina. La reunión fue integrada por autoridades del Consejo Provincial de Mujeres, el Ministerio de Educación, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Argentina y Fundación Kaleidos.

Articulación ESI junto a UNFPA Argentina

El punto central es el diseño del primer postítulo en Educación Sexual Integral de la Provincia, la prevención de la violencia digital, difusión de EMI BOT! y la ampliación de cursos de formación docente para el corriente año.

El primer Postítulo Provincial en Educación Sexual Integral se posiciona como un hito en la formación docente, garantizando, en consonancia con la normativa nacional y provincial vigente, el acceso a una instancia formativa integral destinada a docentes de todo el territorio, orientada a fortalecer herramientas pedagógicas para una enseñanza basada en el respeto, los derechos y la igualdad.

Desde UNFPA remarcaron el trabajo que viene desarrollando la Provincia en diferentes iniciativas locales, y el trabajo articulado del Gobierno con el organismo internacional que ha permitido concretar proyectos de alto impacto en la Provincia en materia de igualdad. Durante este año, destacaron EmpowerED, una iniciativa global de UNFPA en colaboración con Canadá.

Por su parte, desde el Consejo Provincial de Mujeres resaltaron que estas líneas de trabajo se enmarcan en “los lineamientos del Plan Provincial para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género 2026-2028, próximo a presentar, que es, a su vez, el resultado de las demandas de la ciudadanía expresadas en diferentes Mesas Locales implementadas en todo el territorio provincial”, y se enfatizó que “la Educación Sexual Integral surgió como una demanda central del Eje de Prevención en los procesos participativos de consulta, por lo que estas instancias permiten profundizar el compromiso y las políticas públicas vigentes en la Provincia”.

Desde Educación reafirmaron su compromiso con la formación docente para abordar problemáticas que involucran a la comunidad educativa en su integralidad y bajo la pedagogía del cuidado, y destacaron el trabajo interinstitucional que se viene sosteniendo a nivel provincial y con el apoyo de organismos internacionales.

De la reunión participaron en representación del Gobierno de Jujuy, el director provincial de Políticas Culturales y Comunicación del Consejo Provincial de Mujeres, Franco Dorado; la directora de Acompañamiento Integral Educativo (DAIE), Julieta Squicciarini; y la asesora técnica Josefina Abraham, por el Ministerio de Educación.

Mientras que, por UNFPA Argentina participaron Victoria Vaccaro, Oficial de Programas, y Nayla Procopio, especialista de programas.

Finalmente, por la Fundación Kaleidos estuvieron presentes Alejandra Scialabba, su directora ejecutiva; Mariela Zyssholtz, coordinadora de Área de Extensión a la Comunidad; y Mariana Paiavonskis, del equipo técnico.