Golpe al narcomenudeo en Alto Comedero: Secuestran 162 dosis de pasta base, dinero y detienen a una mujer

Un allanamiento permitió el secuestro de estupefacientes fraccionados para su comercialización, dinero en efectivo y diversos elementos vinculados a la actividad investigada.

En el marco de una investigación por presunta infracción al artículo 5 inciso «c» de la Ley Nacional de Estupefacientes Nº 23.737, el Ministerio Público de la Acusación impulsó un allanamiento en un domicilio de Alto Comedero.

La causa es llevada adelante por la Unidad Fiscal Especializada en Narcomenudeo, a cargo de la agente fiscal Angélica Griselda Solís. La medida fue autorizada por el juez con competencia en Narcomenudeo, Pablo Pullen Llermanos, y ejecutada por personal de la Agencia Provincial de Delitos Complejos.

El procedimiento se concretó el pasado 9 de junio en una vivienda del barrio Alto Comedero de la ciudad de San Salvador de Jujuy, residencia de una mujer de 46 años que fue aprehendida en flagrancia.

Durante el registro del inmueble, los investigadores secuestraron 162 envoltorios con clorhidrato de cocaína y/o pasta base, con un peso total de 60,8 gramos, además de una bolsa que contenía la misma sustancia con un peso de 2,3 gramos.

Asimismo, se incautaron 168.900 pesos en efectivo, cuatro teléfonos celulares, tarjetas bancarias, dispositivos de almacenamiento digital y diversos elementos presuntamente utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.

Como resultado de la medida, una mujer mayor de edad fue aprehendida y quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones procesales tendientes a determinar su eventual responsabilidad penal en los hechos investigados.

Desde el Ministerio Público de la Acusación recordaron que las denuncias vinculadas al narcomenudeo puede realizarse de manera anónima a través de los canales habilitados por el organismo en denuncias.mpajujuy.gob.ar, mediante el código QR difundido por el organismo y en los buzones instalados en instituciones estatales y comunales de la provincia.