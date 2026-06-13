Este domingo es la cita para el Trail de Tumbaya

En el marco del programa Desafío TTT, Trekking, Triatlón y Trail, que impulsa el Gobierno de la provincia se realizará una jornada al aire libre y en familia con una importante cantidad de atletas de Jujuy y la vecina provincia de Salta y Tucumán.

El Desafío TTT avanza con el calendario programado por el Gobierno de la provincia a través de la Secretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos, Trabajo y Deportes. Este domingo 14 de junio desde las 8 horas se corre el Trail de Tumbaya.

El imponente paisaje de nuestra Quebrada albergará a los mejores atletas que surcarán el recorrido de 32 kilómetros, 20 kilómetros, 10 kilómetros y los 5 kilómetros, cada uno cronometrado con su respectivo chip.

Hubo mucho trabajo por parte del equipo de la secretaria de Deportes para marcar cada uno de los recorridos y así brindarles a los competidores la posibilidad de hacer una prueba fluida sin que puedan confundirse.

“Estará todo cronometrado, a las 7 se van a realizar acreditaciones en el lugar para la gente del interior, tendremos la visita del Gobernador Carlos Sadir, tal como sucedió en el Trail de León, lo mismo que la presencia del ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García”, apuntó Aldana Noseda, coordinadora Educacional y Médica del Deporte de la Secretaría de Deportes de la Provincia de Jujuy.

Por ende, se solicitó a los competidores presentarse con la debida anticipación para garantizar un desarrollo ordenado de la competencia y disfrutar de una jornada única de deporte y naturaleza en la Quebrada de Humahuaca.

Como parte de la jornada también se desarrollará el «Desafío Kids», una propuesta destinada a niñas y niños, que consistirá en carreras con obstáculos y actividades recreativas orientadas a promover la participación familiar y los hábitos saludables.

A través de una labor coordinada con la Comisión Municipal, las comunidades y la intervención de distintos entes gubernamentales, se concretará el trail por bellos paisajes de gran significación turística, histórica y cultural; y el desafío por trepadas, bajadas y diversidad de altimetría.

Será una nueva fiesta del deporte running surcando por los paisajes de nuestro norte, una vez finalizada la jornada se procederá a la entrega de premios y reconocimientos a los mejores de cada una de las categorías y distancias.