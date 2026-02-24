Golpe a motochorros: Policías atraparon a cuatro sujetos armados en avenida Almirante Brown

La Policía recuperó en las primeras horas de este martes dos rodados y además en el operativo secuestran armas blancas.

En una madrugada de intensa actividad preventiva, el Grupo Dinámico de Prevención del Delito (Zorros) desarticuló a dos parejas de presuntos motochorros que merodeaban armados por el sector sur de la ciudad Capital.

Los operativos se realizaron alrededor de las 04:15 horas de este martes, en las inmediaciones de las avenidas Almirante Brown y Libertador.

En la primera intervención, el binomio Zorro 3 interceptó una motocicleta Honda CB 190cc Repsol (roja, naranja y blanca) en la que circulaban dos hombres de 27 y 42 años.

Al ser demorados, los efectivos descubrieron que el acompañante ocultaba entre sus prendas un cuchillo tipo sierrita. Los sujetos no pudieron acreditar la propiedad del costoso rodado y se tornaron agresivos, insultando al personal policial, por lo que fueron reducidos de inmediato.

Casi en paralelo y en la misma zona, el equipo Zorro 4 detectó a otros dos jóvenes a bordo de una Motomel S3 negra.

Lo que llamó la atención de los uniformados fue que el tambor de arranque estaba violentado. Al requisarlos, encontraron entre sus ropas una pinza y un elemento punzante metálico conocido como «yuga», utilizado habitualmente para violentar las trabas de seguridad de las motos.

Los cuatro sujetos, con domicilios en los barrios Almirante Brown y Malvinas, fueron trasladados a la Seccional 6ta. Las motocicletas y las armas blancas quedaron secuestradas preventivamente.

Además se solicita a la comunidad que, de haber sufrido algún robo reciente, se acerque a la dependencia para identificar los rodados y radicar la denuncia.