Convocatoria abierta para que instituciones de la provincia accedan al programa “Defensoría Móvil”

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Jujuy lanzó una nueva convocatoria destinada a fortalecer el acceso a derechos en todo el territorio provincial a través del programa “Defensoría Móvil”, una iniciativa que lleva asesoramiento y acompañamiento directamente a los barrios y localidades.

La propuesta invita a centros vecinales, asociaciones civiles, Centros de Integración Comunitaria (CIC), espacios barriales, centros de jubilados y a todas aquellas personas que impulsen proyectos comunitarios, a solicitar la presencia del equipo técnico en sus comunidades.

¿Qué es la Defensoría Móvil?

Se trata de un programa institucional que acerca asesoramiento, orientación y gestión administrativa para la defensa de los derechos de vecinas y vecinos, facilitando el acceso gratuito a información clara y acompañamiento profesional.

Entre los principales temas que aborda se encuentran: Servicios públicos, Defensa del consumidor, Salud y educación, Previsional, Programas Sociales, Discapacidad, Ambiente y Mediación comunitaria, entre otros.

Desde la Institución se remarca que el objetivo es facilitar el acceso a derechos y fortalecer el trabajo comunitario, promoviendo espacios de escucha activa y soluciones concretas a problemáticas cotidianas.

Cómo solicitar el programa

Las organizaciones interesadas podrán asistir a la sede central de la Defensoría, sita en Arenales N°1219, de lunes a viernes de 8 a 13 horas, comunicarse a los teléfonos: (0388) 4237151 | 0800-444-2010, vía correo electrónico a consultas.defensoriajujuy@gmail.com , o a través de las redes sociales oficiales.

Con esta iniciativa, la Defensoría reafirma su compromiso de trabajar de manera cercana y articulada con la comunidad, promoviendo una mayor inclusión y garantizando el ejercicio pleno de los derechos en cada rincón de la provincia.