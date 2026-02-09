GIRSU S.E. fortalece las capacidades técnicas de los Municipios

GIRSU S.E. desarrolló una jornada de formación destinada a choferes municipales de la Quebrada de Humahuaca

En el marco del compromiso del Gobierno de Jujuy con la gestión responsable de los residuos sólidos urbanos (RSU), se llevó a cabo una jornada de capacitación destinada a choferes municipales de la Quebrada de Humahuaca a cargo de la empresa estatal GIRSU JUJUY S.E.

La actividad tuvo lugar en la Estación de Transferencia de Residuos de Perico, donde los participantes recibieron formación especializada en el manejo de vehículos de gran porte y profundizaron sus conocimientos sobre el sistema de gestión de residuos sólidos urbanos.

La capacitación estuvo a cargo del equipo técnico de las áreas de Mantenimiento e Higiene y Seguridad de la empresa GIRSU JUJUY S.E., los técnicos brindaron herramientas prácticas y teóricas para garantizar el correcto uso y conservación de los equipos.

Asimismo, se hizo hincapié en el cumplimiento de las normas de seguridad, fundamentales para preservar la integridad de los trabajadores y asegurar la eficiencia en las operaciones de traslado y disposición de residuos.

Capacitación a Choferes de Quebrada de Humahuaca – GIRSU S.E.

Este espacio de formación no solo fortalece las capacidades técnicas de los municipios, sino que también promueve la articulación entre los gobiernos locales y el gobierno provincial a través de GIRSU S.E. y el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático.

participación activa de los choferes permitió intercambiar experiencias y consolidar un enfoque común orientado a la mejora continua en la gestión de los residuos.

Asistieron a esta jornada de formación, choferes de Humahuaca, Uquía, Maimará, Volcán y Tumbaya designados por los intendentes y comisionados de cada municipio, a quienes la empresa agradece por su compromiso.

Su participación refleja la importancia de trabajar de manera conjunta para garantizar un servicio seguro, eficiente y responsable, reafirmando el valor de la cooperación interinstitucional en beneficio de toda la comunidad.