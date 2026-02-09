Encontraron sano y salvo al abuelo Cipriano: Estaba a orillas de un arroyo

Tras horas de angustia y una búsqueda incansable, esta mañana se confirmó la mejor noticia. Don Cipriano Cazón de 83 años, fue localizado con vida.

El abuelo, que era intensamente buscado por sus familiares, fue hallado por el personal de la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas a aproximadamente un kilómetro de su domicilio.

El hallazgo se produjo cerca de las 08:30 horas, cuando los efectivos, encabezados por la Comisario Mayor Nora Tastaca, realizaban un rastrillaje a pie siguiendo el cauce de un arroyo en cercanías de la finca El Chanchillo.

Don Cipriano se encontraba tendido en el suelo, consciente pero con claros signos de deshidratación tras haber pasado tiempo a la intemperie.

Inmediatamente, los policías le brindaron las primeras asistencias y agua para estabilizarlo, solicitando la presencia del SAME para su traslado y una evaluación médica completa.

Desde la Jefatura de Policía felicitaron al equipo de búsqueda por su compromiso y sensibilidad en este caso.

Recalcaron que trabajar con celeridad en estos hechos es vital, ya que la protección de nuestros adultos mayores es una prioridad absoluta para evitar que el extravío termine en una tragedia.