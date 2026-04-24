GIRSU Jujuy avanza en la certificación de compost orgánico para su comercialización

La empresa avanza en las gestiones para lograr la inscripción de su compost orgánico ante el SENASA.

La empresa estatal GIRSU JUJUY S.E. avanza en las gestiones para lograr la inscripción de su compost orgánico ante el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), paso clave para poder comercializar el material producido en el Centro Ambiental Jujuy.

Se trata de un sustrato orgánico bioestabilizado de alta calidad, resultado del tratamiento de residuos orgánicos seleccionados, sin químicos ni productos artificiales. Un producto confiable para la agricultura y la regeneración ambiental, elaborado bajo constantes controles de parámetros que garantiza valores óptimos y estables, convirtiéndolo en un modelo de producción sostenible.

Actualmente, el producto se encuentra en evaluación, sometido a estrictos estudios de calidad, requisito indispensable para avanzar en el trámite de inscripción en SENASA. Una vez aprobada la última instancia, se abrirá la posibilidad de su comercialización, ofreciendo a productores agrícolas una opción sostenible y eficaz para maximizar rendimientos y apoyar la regeneración del medio ambiente.

Al favorecer la retención de agua, mejorar la circulación del aire en el suelo y aportar una reserva de nutrientes esenciales para las plantas, reduce la necesidad de fertilizantes químicos, representando una alternativa ecológica para el sector agrario.

Producción sustentable en Jujuy

El avance de GIRSU S.E. en la proyección de la comercialización de compost orgánico posiciona a Jujuy como un referente regional en producción sustentable. Además, refleja el compromiso provincial con la economía circular y la gestión responsable de residuos, marcando un hito en el desarrollo de productos ambientales de alta calidad en el norte argentino.

Este paso consolida a Jujuy como líder en gestión ambiental, la economía circular y valorización de residuos, demostrando que la transformación responsable puede generar recursos útiles, empleo verde y beneficios directos para el suelo y la biodiversidad regional.