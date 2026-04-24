Federalismo fiscal: Jujuy participó en reuniones de la Comisión Federal de Impuestos

Se trata de espacios propicios para coordinar el régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.

Con participación de Jujuy, la ciudad de Córdoba fue sede de dos jornadas clave en el ámbito del federalismo fiscal, tras la realización de la 161° Reunión Plenaria de Representantes y la 548° Reunión del Comité Ejecutivo de la Comisión Federal de Impuestos (CFI).

La CFI cumple el rol de fiscalizar la distribución de recursos entre Nación, Provincias y C.A.B.A. según la Ley de Coparticipación N° 23.548, encontrándose además facultada para asesorar al Congreso en la elaboración de todo proyecto de Ley de contenido tributario, así como también a los entes públicos locales.

En este marco, Jujuy se hizo presente en estos encuentros, siendo espacios propicios para coordinar el régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.

En tal sentido, durante la 161° Reunión Plenaria se analizó la situación actual y proyecciones de la economía nacional y provincial. Asimismo, en la reunión del Comité Ejecutivo de la CFI se dio continuidad a lo dialogado en fechas anteriores, haciendo foco en el control de la distribución de recursos fiscales, entre otros aspectos.