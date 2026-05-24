Gimnasia y Esgrima buscará seguir en la cima este domingo ante Gimnasia y Tiro en Salta

El encuentro se disputará desde las 18:30 horas en el estadio Gigante del Norte de Salta, por la fecha 15 del campeonato.

El líder de la Zona B de la Primera Nacional, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, afrontará este domingo un duro compromiso como visitante frente a Gimnasia y Tiro, en una nueva edición del clásico del norte argentino. El partido podrá seguirse en vivo a través de LPF Play y será uno de los encuentros destacados de la jornada de la Primera Nacional.

El “Lobo” jujeño llega en un gran momento futbolístico luego de vencer 1 a 0 a Temperley y mantenerse como puntero con 26 unidades, consolidándose como uno de los equipos protagonistas de la temporada.

Por su parte, el conjunto salteño buscará hacerse fuerte de local para acercarse a los puestos de clasificación y cortar la irregularidad que mostró en las últimas fechas.

El equipo dirigido por Hernán Pellerano llega con el ánimo en alza luego de la victoria por 1 a 0 frente a Temperley, resultado que le permitió mantenerse en los primeros puestos de la Zona B y consolidar una campaña que ilusiona a los hinchas jujeños con pelear por el ascenso.

Enfrente estará un Gimnasia y Tiro que viene de conseguir un importante triunfo ante San Martín de Tucumán y que intentará hacerse fuerte en Salta para acercarse a la zona de clasificación. El conjunto salteño sabe que el duelo ante los jujeños tiene un condimento especial por la histórica rivalidad regional y se espera un estadio colmado para una tarde cargada de tensión y expectativa.

Más allá de los números, el partido aparece como una verdadera medida para ambos equipos. Gimnasia de Jujuy intentará ratificar su solidez defensiva y aprovechar el buen momento colectivo que atraviesa, mientras que el elenco salteño buscará imponer la presión de su localía y cortar el envión del líder.

El historial reciente muestra encuentros muy parejos entre ambos equipos, con varios empates y una ajustada ventaja para el “Lobo” jujeño en los últimos cruces oficiales.

La expectativa también crece entre los simpatizantes jujeños, muchos de los cuales viajarán hasta Salta para acompañar al equipo en uno de los compromisos más atractivos de la fecha de la Primera Nacional.