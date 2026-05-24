Belgrano y River paralizan el país en una final histórica en el Kempes

El partido, que define al campeón del Torneo Apertura, se lleva a cabo este domingo desde las 15:30 en un colmado coliseo cordobés. Transmite Cadena 3.

River y Belgrano se enfrentan este domingo en la gran final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol para definir al nuevo campeón del fútbol argentino.

El encuentro se disputa desde las 15.30 en el Estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba con arbitraje de Yael Falcón Pérez, mientras que en el VAR está Leandro Rey Hilfer.

El partido se puede seguir en vivo a través de una cobertura especial de Cadena 3 a través de todas sus plataformas.

Belgrano había finalizado quinto en la Zona B. En los playoffs venció a Talleres en el clásico cordobés y en los cuartos de final le ganó sin inconvenientes como local a Unión de Santa Fe.

El gran golpe lo dio en las semifinales, donde eliminó con muchísimo sufrimiento a Argentinos Juniors en un encuentro donde logró la igualdad en el último minuto, mientras que en los penales estuvo a solo una ejecución de quedar eliminado y, finalmente, logró dar vuelta la historia.

«El Pirata», que fue protagonista en el episodio más oscuro de River ya que lo mandó a la B Nacional en el 2011, irá por su primer título de Primera División.

Por su parte, River llega a este encuentro luego del gran triunfo por 1-0 que consiguió ante Rosario Central en las semifinales gracias al gol de penal del delantero Facundo Colidio.

Sin embargo, dicho enfrentamiento dejó secuelas en el «Millonario» debido a las lesiones que sufrieron el lateral derecho Gonzalo Montiel, el mediocampista Aníbal Moreno y el delantero Sebastián Driussi. De esta manera, sus respectivos reemplazantes serán Fabricio Bustos, el joven Lucas Silva y Joaquín Freitas.

Previamente, en las primeras rondas de los playoffs, River dejó en el camino con mucho sufrimiento a San Lorenzo por penales, mientras que en los cuartos de final derrotó sin problemas a Gimnasia y Esgrima La Plata por 2-0.

En caso de quedarse con el triunfo, River, que es dirigido por Eduardo Coudet, obtendrá su trigésimo noveno título de Primera División.