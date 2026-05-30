Gimnasia va por Belgrano y el pasaje a 8vos en Copa Argentina

Este sábado, 30 de mayo, desde las 15:30, Gimnasia y Esgrima de Jujuy se medirá con Belgrano de Córdoba en el estadio “Único Madre de Ciudades” de Santiago del Estero, en partido correspondiente a los 16avos de Final de la Copa Argentina.

El encuentro tendrá el arbitraje de Daniel Zamora, quien estará acompañado por el asistente 1 Hugo Páez, el asistente 2 Federico Cano y el cuarto árbitro Julián Beligoy.

Será el segundo partido de Gimnasia en este torneo, ya que viene de eliminar a Central Córdoba de Santiago del Estero en la instancia anterior, lo que llena de emoción y expectativa, sumado al promisorio presente que vive el “Lobo” en la Primera Nacional, ubicándose en la cima de su zona y desplegando su idea de juego en cada partido, ya sea en Jujuy o fuera de casa.

Gimnasia tendrá este sábado uno de los desafíos más importantes de la temporada cuando se mida ante Belgrano de Córdoba por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026.

El conjunto dirigido por Hernán Pellerano llega a esta instancia atravesando un gran presente futbolístico y con la ilusión de seguir haciendo historia en el certamen federal. En la ronda anterior, el “Lobo” eliminó a Central Córdoba tras imponerse en la definición por penales luego de igualar 2 a 2 durante el tiempo reglamentario.

Del otro lado estará un rival de máxima exigencia. Belgrano de Córdoba llega con la confianza en alza tras haberse consagrado campeón del Torneo Apertura del fútbol argentino, consolidándose como uno de los equipos más sólidos del país durante el primer semestre de la temporada.

El partido genera una enorme expectativa entre los hinchas jujeños, que emprenden viaje hacia Santiago del Estero para acompañar al equipo en una de las llaves más atractivas de esta fase de la competencia. La organización confirmó un importante operativo de seguridad y los accesos correspondientes para ambas parcialidades en el estadio Madre de Ciudades.

Además del prestigio deportivo, el encuentro pondrá en juego la clasificación a los octavos de final, donde el ganador se enfrentará al vencedor de la serie entre Racing Club y Defensa y Justicia.

Para Gimnasia de Jujuy será una oportunidad ideal para ratificar su crecimiento futbolístico y demostrar que puede competir de igual a igual frente a uno de los equipos más fuertes del fútbol argentino. El sueño copero está en marcha y el pueblo albiceleste espera dar un nuevo golpe en la Copa Argentina.