Gimnasia, con «ganas de sumar 3 puntos» ante Quilmes

Gimnasia de Jujuy visitará a Quilmes el lunes 20 de julio de 2026 a partir de las 20 horas.

El partido, correspondiente a la fecha 21 del torneo de la Primera Nacional, se disputará en el estadio Centenario Ciudad de Quilmes

El delantero de Gimnasia y Esgrima de Jujuy David Gallardo, se mostró enfocado y optimista de cara al encuentro contra Quilmes por la fecha 21 de la Primera Nacional, destacando «nuestras ganas de ir a ganar y continuar sumando».

Dejando en claro el compromiso del plantel para este nuevo desafío, manifestó que «vamos por un grande de la categoría que necesita ganar y nosotros tenemos que aprovechar esa situación».

Reivindicó el trabajo que el «Lobo» realizó durante el año, indicando que «venimos haciendo las cosas bien», por cuanto, «las sensaciones son buenas».

Con respecto a la paridad del torneo, Gallardo remarcó que en una categoría «complicada» es «fundamental sumar siempre, ya sea de local o de visitante».

«Al final del torneo, todos los puntos se cotizan”, destacó finalmente.