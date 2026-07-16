Donación de órganos y tejidos: Hubo dos nuevos operativos en la provincia en las últimas horas

En menos de 24 horas se realizaron procedimientos en el Hospital Pablo Soria y la Clínica Fátima, con procuración de riñones y córneas.

Jujuy concretó dos nuevos operativos de donación y procuración de órganos y tejidos. El primero se llevó a cabo en el Hospital Pablo Soria, donde se realizó la procuración de córneas, mientras que el segundo finalizó este viernes en la Clínica Fátima, con la procuración de riñones y córneas. Con estas intervenciones, la provincia alcanzó los procedimientos números 48 y 49.

Ambos operativos se realizaron en el marco del trabajo sostenido de la Red de Hospital Donante para fortalecer la articulación entre instituciones sanitarias, optimizar los tiempos de respuesta y consolidar el trabajo interinstitucional para brindar más oportunidades de vida a quienes esperan un trasplante.

Cada procedimiento es posible gracias al compromiso y la coordinación de los equipos de procuración, las unidades de terapia intensiva, los servicios quirúrgicos, laboratorios, enfermería, áreas administrativas y de logística, el SAME 107 cuando corresponde, el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Jujuy (CUCAIJUY), el INCUCAI y los efectores de salud públicos y privados que trabajan de manera integrada.

La donación de órganos y tejidos transforma un momento de profundo dolor en una oportunidad de vida para muchas personas. Detrás de cada operativo hay profesionales que trabajan de forma coordinada y familias que, con un gesto solidario, hacen posible que otras personas recuperen su salud y mejoren su calidad de vida.

Para recordar

Por mayor información sobre donación y trasplante, la comunidad puede acercarse a la sede de CUCAIJUY, ubicada en Güemes 1360 de San Salvador de Jujuy, de lunes a viernes de 8 a 12 horas, o comunicarse al teléfono 388 4221228.