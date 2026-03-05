Gimnasia aprovecha el “parate” para probar variantes

Con la fecha 4° de la Primera Nacional reprogramada, Gimnasia y Esgrima de Jujuy y el resto de equipos de la categoría atravesarán un paréntesis de una semana.

Ante esta situación Hernán Pellerano, director técnico del “Lobo”, considera “una semana clave”, ya que permitirá “probar variantes en el sistema”, a fin de “sorprender a los rivales que nos estudian”.

Haciendo un análisis de los partidos disputados hasta el momento, expresó estar “contento con el nivel exhibido”, destacando que “encontramos el funcionamiento en los partidos de Copa Argentina y en el debut del torneo” y puso en valor “obtener una buena cantidad de puntos de cara al futuro”.

Consultado por el rendimiento de sus dirigidos, Pellerano observó que “todos responden muy bien al momento de jugar”, lo que le brinda tranquilidad “por saber que tenemos un gran plantel”.

“Los futbolistas saben que tienen a algún compañero acechando para estar de arranque y todos son importantes”, indicó y subrayó que “será un año largo, por lo que necesitaremos a todos los jugadores”.