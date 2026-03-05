Condena a imputados: Rechazó de familiares y amigos de Tamara Fierro

Por el caso del femicidio de Tamara Fierro, se conoció hoy la prisión perpetua para Jairo Guerrero el autor del hecho ocurrido en la localidad de Fraile Pintado.

Además para el cómplice llamado Esteban Fernando Pérez a quien le correspondió 5 años de prisión y a Maximiliano López quien obtuvo la libertad por falta de prueba.

En el Centro Judicial de San Pedro de Jujuy se dictó este jueves sentencia por el caso de Tamara Fierro, la joven asesinada en la localidad de Fraile Pintado. El acusado principal, Jairo Guerrero, fue condenado a prisión perpetua por el femicidio, mientras que Esteban Fernando Pérez recibió cinco años de prisión por encubrimiento, y Maximiliano López fue absuelto por falta de pruebas, decisión que será impugnada por la querella.

Investigación y pruebas

El fiscal del caso, Dr. Lían Résua, detalló que la investigación comenzó el 25 de mayo del año pasado, tras la denuncia de desaparición presentada por la familia de Tamara. En menos de 24 horas, gracias a los testimonios y rastrillajes realizados, se logró identificar al acusado y recuperar los restos de la víctima. La primer semana de investigación permitió reunir pruebas suficientes para mantener privado de su libertad a Guerrero.

Respecto a los encubridores, Résua explicó que la condena de Pérez se sustentó en pruebas obtenidas de cámaras de seguridad, que evidenciaban su participación en el traslado de los restos durante la noche del 24 de mayo. Por otro lado, López fue absuelto debido a la imposibilidad de acreditar vínculos suficientes a través de llamadas telefónicas y otros elementos presentados por la Fiscalía, lo que debilitó la acusación por encubrimiento.

El fiscal destacó la complejidad del caso, ya que la evidencia directa sobre la acción del acusado era limitada. A pesar de ello, la acumulación de indicios permitió al tribunal determinar que Tamara fue asesinada violentamente, calificando el hecho como femicidio.

Declaraciones de la querella

La representante legal de la familia de Tamara, Dra. Mariana Vargas, resaltó la importancia de la sentencia: “Se condenó a prisión perpetua a Guerrero, que estaba sindicado como el femicida. En relación a los encubridores, Pérez recibió cinco años de prisión, mientras que López fue absuelto. La querella impugnará esta absolución y continuaremos con el proceso hasta lograr justicia plena”.

Vargas señaló que la investigación continuará para determinar la participación de otras personas vinculadas al caso, con el objetivo de que todos los responsables enfrenten la justicia. “El pueblo de Fraile Pintado y toda la provincia conocen los vínculos que existían entre los implicados. Nuestro objetivo es avanzar hacia una segunda etapa del proceso para esclarecer la totalidad de los hechos”, añadió.

Impacto y respuesta de la comunidad

El fallo generó una fuerte repercusión en Fraile Pintado y la región de San Pedro de Jujuy, con familiares y amigos de Tamara Fierro presentes en la audiencia. La resolución marca un precedente en la lucha contra la violencia de género en la provincia, destacando la importancia de la acción judicial en casos complejos de femicidio.

El caso de Tamara Fierro refleja la labor conjunta de fiscales, fuerzas de seguridad y la comunidad en la búsqueda de justicia, y subraya la necesidad de continuar las investigaciones para que todos los responsables sean sancionados. La querella y la familia de la víctima mantienen firme su compromiso de avanzar en nuevas etapas judiciales, asegurando que la absolución de López sea revisada y que se identifiquen otros posibles involucrados.