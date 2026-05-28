«Galope» consolida a Jujuy como polo audiovisual con proyección internacional

La película, realizada por talentos locales y en coproducción con Córdoba y México, refleja el crecimiento de la industria audiovisual impulsada desde la provincia.

El Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy (IAAJ) presentó el largometraje “Galope”, una producción cinematográfica que actualmente se filma en la provincia con talentos jujeños y en articulación con Córdoba y México, consolidando el desarrollo del sector audiovisual local con proyección nacional e internacional.

Durante la presentación, el presidente del IAAJ, Patricio Artero, destacó que la película representa un ejemplo del ecosistema audiovisual que se viene fortaleciendo en Jujuy a partir de políticas públicas de formación, incentivo y acompañamiento a la producción.

“Estamos acompañando una película hecha por jujeños, filmada, actuada y guionada por talentos jujeños”, expresó Artero, al señalar que gran parte del equipo técnico y de producción surgió de instancias impulsadas desde la provincia.

En ese sentido, explicó que la productora jujeña responsable del proyecto está integrada por profesionales formados en la ENERC NOA sede Jujuy y que la empresa audiovisual nació a partir del programa “Poné tu productora en acción”.

Asimismo, indicó que “Galope” recibió apoyo del fomento audiovisual jujeño en 2024 y 2025, además de incentivos de la provincia de Córdoba, generando una articulación federal que permitió potenciar el proyecto.

“La ficción muchas veces es difícil de sostener, pero cuando se articulan provincias y además aparece la internacionalización, los proyectos crecen y dan un salto de calidad”, sostuvo.

Artero también remarcó el impacto que genera el rodaje en distintos sectores vinculados a la actividad audiovisual y turística de la provincia. “El técnico jujeño, los proveedores de servicios, la hotelería y el catering también forman parte de esta película. Y además se refleja la realidad jujeña porque está actuada por jujeños”, afirmó.

Jujuy, polo audiovisual con proyección internacional

Por su parte, la productora mexicana Paulina Villavicencio destacó el valor de las coproducciones latinoamericanas y el trabajo conjunto entre Argentina y México. “Unir fuerzas entre países, recursos y regiones es hoy una de las mejores maneras de hacer cine”, expresó.

Villavicencio señaló además que “Galope” tuvo recorrido previo en mercados y espacios de formación internacional, lo que permitió consolidar la alianza entre los equipos de producción.

La coproductora explicó que el proyecto integra aportes técnicos, creativos y financieros entre ambos países, incluyendo instancias de postproducción y diseño sonoro que se desarrollarán tanto en Argentina como en México.

Actualmente, “Galope” continúa su etapa de rodaje en locaciones jujeñas, consolidándose como una producción que articula talento local, cooperación federal e intercambio internacional.