Minería en Jujuy: Crece el debate por regalías, empleo y control ambiental del litio

En Jujuy, referentes políticos, empresarios y funcionarios debatieron sobre el impacto económico del litio, el reparto de regalías mineras, la generación de empleo y los controles ambientales.

La minería volvió a ocupar un lugar central en la agenda económica y política de Jujuy. En una nueva edición de “Política a las Brasas”, funcionarios, legisladores y representantes del sector empresario analizaron el impacto económico del litio, la distribución de regalías, el empleo generado por la actividad y los desafíos vinculados al control ambiental y al rol del Estado provincial.

Del encuentro participaron el ministro de Minería de Jujuy, José Gómez; el diputado del PJ Martín Fellner; el diputado de La Libertad Avanza Kevin Ballesty; y el integrante de la Cámara Minera de Jujuy, Nilo Carrión. Durante el debate hubo coincidencias sobre la importancia estratégica de la minería para la provincia, aunque también diferencias respecto al uso de los recursos y la planificación del sector.

Regalías mineras y distribución de recursos

Uno de los principales ejes de discusión estuvo vinculado a las regalías mineras y a la necesidad de transparentar el destino de los fondos generados por la actividad.

“Lo importante no es si cambiamos el porcentaje de regalías mineras. Lo importante es que lo que hay de regalía, que es importante, se distribuya bien”, afirmó Fellner. Además, consideró necesario que los recursos “vuelvan al lugar de donde se hace minería”.

En la misma línea, Ballesty cuestionó la utilización de esos fondos para otros fines y sostuvo: “Hay que empezar a ver que el gobierno no utilice los ingresos del 3% para andar tapando agujeros por otro lado”.

Por su parte, Gómez explicó que el esquema de distribución ya está definido por ley y recordó que el 35% de las regalías se destina al fondo de Quebrada y Puna, un 10% a municipios cabecera y el resto queda para la provincia. También destacó el crecimiento de la recaudación minera en los últimos años. “Yo empecé como director allá por el 2020 y lo que recaudaba la provincia de regalías eran 200 millones de pesos. El año pasado fueron 23 mil millones de pesos”, indicó.

El ministro remarcó además que el principal impacto económico de la minería hoy se observa en el desarrollo de proveedores locales y servicios vinculados al sector. Según detalló, durante el último año las empresas mineras dejaron “226 mil millones de pesos en empresas locales de servicios mineros”.

Desde la Cámara Minera, Carrión coincidió en la necesidad de garantizar transparencia en el uso de los recursos, aunque advirtió sobre el riesgo de incrementar la presión fiscal sobre los proyectos. “A veces subir un puntito o algo que parece mínimo hace que alguna actividad o algún proyecto no pueda ser factibilizado”, señaló.

Empleo y actividad económica

El empleo generado por la minería fue otro de los temas centrales del debate. Según explicó Gómez, actualmente el sector genera alrededor de 10 mil puestos de trabajo entre empleo directo e indirecto, incluyendo tareas de exploración minera.

Sin embargo, el funcionario aclaró que la minería no puede resolver por sí sola el problema estructural del desempleo provincial. “No podemos pedirle a la minería que le solucione a la provincia un problema de desempleo”, sostuvo.

Fellner destacó que muchos de esos empleos se generan en regiones donde existen pocas alternativas económicas. “Son puestos de trabajo en lugares muy difíciles de conseguir otro trabajo y con sueldos realmente altos en comparación con el medio de la provincia”, expresó.

Desde el sector empresario, Carrión remarcó que se trata de empleo formal y especializado. “No hay forma de que en la minería se tome gente fuera de la formalidad total”, afirmó.

Por su parte, Ballesty vinculó el crecimiento del empleo al avance de nuevos proyectos mineros. “La manera en que la minería absorberá más empleo es mientras haya más proyectos mineros en marcha”, señaló.

Controles ambientales y rol del Estado

Otro de los puntos que generó debate fue la capacidad del Estado provincial para controlar a las empresas mineras y supervisar el impacto ambiental de la actividad.

En ese sentido, Gómez aseguró que el Ministerio de Minería fortaleció su capacidad técnica y detalló que durante 2025 realizaron 141 inspecciones y recorrieron 64 mil kilómetros en tareas de control. “Las empresas trabajan bien, pero si las estás controlando, trabajan mejor”, afirmó.

El ministro también destacó la digitalización de informes ambientales y los monitoreos sobre el uso del agua en proyectos de litio. Según explicó, actualmente las empresas utilizan el 43% del agua que se recarga en la cuenca Olaroz-Cauchari. “Hoy la producción de litio no va a generar una afectación porque no estamos trabajando sobre el límite de la recarga”, sostuvo.

Ballesty remarcó que “la clave es el control y los monitoreos periódicos”, mientras que Fellner pidió mayor claridad en la información vinculada al uso de recursos hídricos. “Lo importante es que se cumpla la ley con claridad. Que se informe qué hay, qué se está haciendo, cómo se está haciendo”, indicó.

Los desafíos del sector

En el tramo final del debate, los participantes coincidieron en la necesidad de pensar el desarrollo minero de Jujuy a largo plazo y evitar errores vinculados a la falta de controles o a la pérdida de competitividad.

Carrión sostuvo que el principal desafío pasa por incentivar la exploración minera y evitar trabas que frenen inversiones. “El desarrollo minero tiene que ver con la cantidad de proyectos que se estén explorando”, afirmó.

Desde La Libertad Avanza, Ballesty pidió evitar “ahogar a la gallina de los huevos de oro” con mayores exigencias económicas y reclamó fortalecer los controles ambientales.

Fellner advirtió sobre la necesidad de no repetir experiencias negativas del pasado. “Tenemos muchos pasivos ambientales todavía en la provincia”, señaló, y planteó la necesidad de avanzar en una planificación minera de largo plazo.

Finalmente, Gómez pidió que la minería deje de ser un tema atravesado por disputas políticas. “Creo que el error que no tenemos que cometer es este: que por mezquindades políticas dejemos de pensar como hoy estamos pensando todos los sectores”, concluyó.

(InfoNegocios)