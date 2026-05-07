Fuerte viento norte azota San Salvador de Jujuy desde la madrugada de este jueves

Ráfagas intensas se registran en la Capital jujeña desde las primeras horas del día, generando preocupación entre vecinos y obligando a extremar precauciones. Ya hay algunos cortes de energía en ciertos sectores de la ciudad.

El fenómeno que comenzó cerca de las 6 de la mañana, responde a condiciones típicas de la época, aunque no deja de impactar en la vida cotidiana. Todavía no se conocen reportes oficiales que indiquen que esté afectando en distintas zonas no solo de Capital también en otras partes de la provincia.

También ayer el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de nivel amarillo por fuertes ráfagas de vientos para este jueves en toda la provincia de Jujuy.

De acuerdo al organismo, la zona cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 90 km/h, mientras el resto del territorio será afectado por vientos del sudoeste rotando al sur, con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 65 km/h.

Un persistente y fuerte viento del sector norte se hace sentir desde la madrugada de este jueves 7 de mayo en San Salvador de Jujuy, con ráfagas que por momentos alcanzan gran intensidad y generan complicaciones en distintos puntos de la ciudad.

Vecinos de barrios altos y zonas abiertas son los que más sintieron por movimiento de chapas, caída de ramas y polvo en suspensión, reduciendo la visibilidad en algunos sectores. También se registraron dificultades para circular, especialmente en motocicletas y vehículos de gran porte, ante la inestabilidad provocada por el viento.

Este tipo de fenómeno no es ajeno al otoño jujeño. Durante esta época del año, el ingreso de aire cálido y seco desde el norte del país suele provocar jornadas ventosas, con aumento de temperatura y baja humedad. Sin embargo, la intensidad registrada en las primeras horas de hoy vuelve a poner en alerta a la población.

Desde organismos oficiales recomiendan asegurar objetos sueltos, evitar permanecer bajo árboles de gran porte y circular con precaución, ya que las ráfagas pueden incrementarse a lo largo del día.

El viento norte en Jujuy es mucho más que un dato climático: es un factor que incide directamente en la vida cotidiana, en la salud y hasta en el estado de ánimo de la población. Su presencia, cada vez más frecuente e intensa, abre interrogantes sobre los cambios en los patrones climáticos de la región.

A esto se suma una infraestructura urbana que muchas veces no está preparada para resistir ráfagas fuertes, lo que se traduce en episodios reiterados de caída de árboles, cortes de luz y daños materiales menores, pero constantes.

En este contexto, el desafío no solo pasa por la prevención individual, sino también por políticas públicas que contemplen el mantenimiento del arbolado urbano, el control de estructuras precarias y la mejora de los servicios ante contingencias climáticas.

El viento norte volvió a decir presente en Jujuy. Y como cada vez que sopla con fuerza, deja en evidencia no solo su impacto inmediato, sino también las deudas pendientes en materia de previsión y respuesta.