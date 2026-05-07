Clima en San Salvador de Jujuy: Pronóstico del tiempo para hoy jueves 7 de mayo

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 7 de mayo, la temperatura rondará entre los 11 y 22 grados, descartan lluvias durante la jornada.

El pronóstico del tiempo para la ciudad Capital de Jujuy, indica que hoy 7 de mayo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre los 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad se presentaría sin lluvias y los vientos del Sur correrán a una velocidad entre 13 y 22 kilómetros por hora.

La humedad estaría en el 80 por ciento y la visibilidad sería buena.

Pronóstico para la tarde y la noche

El parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector Sur tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h.

La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del Sur a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del 10 y 40 por ciento para esta franja del día.