Fue llevado a cabo el “Carnaval Joven” en el Parque San Martín

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Deportes llevó adelante el “Carnaval Joven”, una iniciativa destinada a adolescentes de entre 13 y 18 años, que combinó deporte, recreación y música en un espacio pensado especialmente para su participación y disfrute.

La actividad se desarrolló en el sector de la Punta del Parque San Martín, donde los jóvenes pudieron participar de campeonatos de básquet, vóley 3 contra 3, concursos de triples y volcadas, además de compartir propuestas recreativas propias de la temporada de carnaval.

El director de Deportes, Gustavo Hitruela, destacó el carácter abierto de la propuesta y su importancia como espacio de encuentro, “una nueva propuesta abierta y gratuita. La idea es una gran excusa para que los adolescentes se acerquen, en este carnaval deportivo, medio deporte callejero, con la música, campeonato de triple, campeonato de volcada, con el vóley 3 contra 3. La verdad que por ahí pasan los chicos correteándose con la espuma, está muy bueno, una propuesta que seguramente la vamos a seguir desarrollando durante el año”.

Por su parte, el subdirector de Deportes, Gustavo Caliva, remarcó el perfil inclusivo de las actividades que impulsa el municipio, “tenemos todo lo que son las actividades inclusivas, venimos trabajando con vóley, con básquet, con natación. Tenemos horarios específicos también en la pileta de natación, donde vienen los Pingüinos y Alto Comedero, que es una escuela de natación específicamente inclusiva. Así que el deporte es para todo el mundo”.

Asimismo, resaltó el acompañamiento de las familias y el impulso de estas iniciativas, “no solamente estamos con las actividades nuestras y adolescentes, sino que los papás también están acompañando y jugando junto a los niños. La idea es generar más espacios de estas actividades deportivas adaptadas. Este campeonato de triples y el campeonato de volcadas están muy buenos, los chicos están muy divertidos y conformes. Esto fue una propuesta del señor intendente y lo estamos desarrollando acá, en la Punta del Parque San Martín”.

En este sentido, la coordinadora de Desarrollo Humano, Bárbara Benítez, subrayó la gran convocatoria lograda y la intención de consolidar este espacio para los jóvenes, “con la colonia para adolescentes tuvimos una convocatoria excelente y queríamos darle a los chicos la posibilidad de tener un carnaval deportivo, sumando lo que fue la colonia con las fiestas que tenemos ahora, más toda la parte deportiva en este centro, que es excelente, y queriendo hacer de la Punta del Parque un lugar de encuentro y de pertenencia para los adolescentes”.

Además, recordó que el Club Gamer continúa abierto con amplia disponibilidad horaria, “está de lunes a sábado, de 9 a 21 horas, y los domingos de 12 a 21 horas. Con la colonia seguimos toda esta semana y vamos a cerrar el Verano Joven, para luego continuar con una propuesta desde marzo hasta diciembre”.