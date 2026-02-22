Alerta naranja por tormentas para este domingo en Jujuy y otras 12 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó la llegada de fuertes precipitaciones para diferentes provincias del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta para este domingo que pone en guardia a gran parte del país. Bajo niveles naranja y amarillo, el organismo advirtió por la llegada de tormentas de variada intensidad que podrían generar complicaciones a lo largo de la jornada.

Ante la inminencia del fenómeno, las autoridades recalcaron la necesidad de extremar cuidados y seguir al pie de la letra los protocolos de seguridad. El objetivo principal es reducir accidentes y proteger bienes materiales frente a la posible caída de granizo o ráfagas fuertes.

Las provincias del país que estarán afectados por la alerta amarilla de este viernes son Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, Córdoba, San Luis, Mendoza y La Pampa.

En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.