Fue detenido en el estadio 23 de Agosto con cocaína, marihuana y una balanza

En un impecable operativo cerrojo, el Grupo Especial Motorizado (G.E.M. 3 y 5) D.A.T.O.P. logró desbaratar un punto de venta de estupefacientes en las inmediaciones del Estadio 23 de Agosto.

El procedimiento se originó tras una alerta del Centro de Monitoreo 911, que divisó a un hombre comercializando sustancias en la intersección de calle Santa Bárbara y avenida Éxodo del barrio Luján en San Salvador de Jujuy.

Al llegar los motoristas, el sospechoso, que vestía ropa deportiva del Club Gimnasia y Esgrima, intentó refugiarse en la tienda oficial del estadio para evadir el control, pero fue interceptado de inmediato.

Ante el fuerte olor que emanaba de su mochila y el nerviosismo del sujeto de 34 años, se solicitó la intervención de la Dirección General de Narcotráfico.

Bajo la supervisión de la fiscalía y en presencia de testigos, se requisó la mochila encontrando, 30 gramos de Clorhidrato de Cocaína/Pasta Base, 39 gramos de Marihuana, una balanza de precisión, $ 14.350 en efectivo y un teléfono celular.

El «dealer», con domicilio en el barrio Mariano Moreno, fue trasladado a la Dirección de Narcotráfico, donde quedó alojado tras el secuestro de la totalidad de los elementos.

El operativo contó con el apoyo de las patrullas de combate con poder de fuego del G.E.M., reafirmando el compromiso en la lucha contra el tráfico de drogas en nuestra ciudad.