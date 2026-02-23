Escuela municipal de ciclismo en San Pedro

La primera y única escuela municipal de ciclismo crece en San Pedro de Jujuy. Cuenta con más de 50 niñas y niños que se reúnen en el espacio verde del acceso sur entre avenida Mateo y calle Claverie.

Después de unos encuentros de Ciclismo Kids en distintos puntos de la ciudad como ser Parque Lineal, el arco del acceso sur, se notó la necesidad de abrir una escuela que le permita a los chicos aprender a andar en bicicleta, divertirse, pero principalmente pasar una tarde al aire libre practicando un deporte.

Por eso con iniciativa desde el área de Deportes Extremos, comenzaron a gestionar junto a Gabriel Rocha, concejal sampedreño, las tardes de entrenamientos “estamos los martes y jueves de 18 a 20 en el espacio verde del acceso sur”, comento.

El edil remarcó el éxito y crecimiento que va teniendo “comenzamos con un grupo de 5, 6 chicos durante los primeros días de enero, después de a poco comenzaron a sumarse y hoy nuestros instructores Cristian Yamil Soria y Gonzalo Rocha tienen alrededor de 30 chicos en cada jornada”, puntualizó.

Lo importante es que “no hace falta que tengas una bicicleta de alta gama o de carrera, con una bicicleta es suficiente para que se acerquen, la pasen lindo, puedan divertirse”, resaltó agregando que “nos pasó que muchos chicos no sabían andar en bici, llegaban con rueditas y de a poco se las fuimos sacando, hoy uno los ve y notan la evolución”.

Gabriel Rocha, contó que “apenas nos reunimos con el Intendente Julio Bravo le encantó la idea, es algo nuevo, innovador para nuestros vecinos que por suerte tuvo muy buena aceptación, ya que creemos que en un par de meses vamos a superar la cantidad de participantes en cada turno”, opinó.

Los interesados en sumarse, se pueden acercar “los días martes y jueves, es totalmente gratuito, apuntamos a desarrollar el deporte en nuestros niños, niñas, que el día de mañana puedan seguir ligado a una disciplina, sea el ciclismo o cualquier otra, ya que en San Pedro se respira deporte”, concluyó.