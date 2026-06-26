Fortalecen el trabajo de los Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia del Ramal

Equipos de los Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia participaron de una nueva instancia de formación para garantizar una mejor asistencia.

Continuando con el trabajo conjunto entre los equipos, se realizó el segundo encuentro de formación junto a los Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia de la zona del ramal para reforzar las estrategias de intervención con perspectiva de género.

Formación a los Centros de Atención

Profesionales del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades compartieron este espacio con el objetivo de fortalecer el trabajo articulado y consolidar estrategias de intervención frente a situaciones de violencia por motivos de género.

Durante la jornada los y las profesionales intercambiaron experiencias, analizaron casos, unificaron criterios de abordaje y profundizaron herramientas para optimizar la atención y el acompañamiento que se brinda a mujeres y personas de la diversidad sexual a través de los equipos interdisciplinarios.

Estos encuentros de formación resultan fundamentales porque promueven el intercambio de buenas prácticas y garantizan respuestas más eficientes como acceso igualitario a los servicios de asistencia ante situaciones de violencia de género, a través de los dispositivos dispuestos en toda la provincia.

Participaron de la capacitación Leonardo Fernández, Director de Abordaje Integral contra la Violencia de Género; Gabriela Salinas, Coordinadora de los Centros de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia y Daniela Yazlle del equipo técnico.