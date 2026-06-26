«Día Nacional del Test de VIH»: Jujuy fortalece el acceso al diagnóstico gratuito y confidencial

Con una red de 47 Centros de Promoción, Asesoramiento y Testeo (CePAT) distribuidos en toda la provincia, Jujuy continúa fortaleciendo el acceso al diagnóstico oportuno del VIH.

En el marco del Día Nacional del Test de VIH, que se conmemora cada 27 de junio, el Ministerio de Salud, a través del Departamento Provincial de Laboratorio, promueve el acceso al diagnóstico oportuno, la detección temprana y la reducción del estigma asociado al virus. En ese contexto, la jefa del área, Natalia Menichetti, destacó que “conocer el estado serológico permite acceder de manera temprana al tratamiento, mejorar la calidad de vida y prevenir nuevas transmisiones”.

Los CePAT funcionan en hospitales, CAPS, nodos, municipios y organizaciones de la sociedad civil de toda la provincia. Allí, las personas pueden acceder de manera gratuita, confidencial y voluntaria al test de VIH, además de recibir información, asesoramiento y acompañamiento por parte de equipos capacitados.

Más de 13.600 test rápidos de VIH

En lo que va de 2026, Jujuy ya realizó más de 13.600 test rápidos de VIH. Esta estrategia facilita el diagnóstico oportuno y permite el acceso a una atención integral dentro del sistema público de salud, incluyendo estudios de laboratorio, seguimiento profesional y tratamiento cuando es necesario.

Desde el Ministerio de Salud se recordó que hacerse el test es una acción simple que contribuye al cuidado personal y colectivo. Por ello, se invita a la comunidad a acercarse al CePAT más cercano para recibir información, resolver dudas y acceder al servicio.

Para conocer la ubicación de CePAT de toda la provincia, se puede consultar el listado actualizado en salud.jujuy.gob.ar/cepat.