Foro Discapacidad llama a un cese de actividades ante la falta de respuesta del Gobierno

Este miércoles habrá una conferencia de prensa para brindar los detalles sobre el plan de lucha contra la falta de pagos a prestadores que agrava la crisis en el sector.

Personas con discapacidad y familiares se encuentran en estado de alerta máxima este marzo de 2026, y ante la falta de respuestas del Gobierno Nacional por deudas acumuladas, el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad convocó a una conferencia de prensa para anunciar un plan de lucha que paralizará los servicios esenciales en los próximos días.

En concreto, desde el sector iniciará un cronograma de paros y cese de actividades. La medida de fuerza busca visibilizar una situación que los prestadores califican como «gravísima».

Debido a los pagos fuera de término por parte de PAMI, Incluir Salud y diversas obras sociales nacionales, las organizaciones definieron un cronograma de cese de actividades para las siguientes fechas:

Viernes 13 de marzo

Miércoles 18 de marzo

Jueves 19 de marzo

Todos los detalles del plan de lucha serán brindados este miércoles, desde las 11 horas, en una conferencia de prensa.

Un sistema al borde del colapso

Desde el Foro advierten que la asfixia financiera impide cubrir costos básicos como sueldos, alimentación y transporte especializado. «De no resolverse esta situación con urgencia, numerosas instituciones se verán empujadas a la quiebra», señalaron en su gacetilla, denunciando que este escenario representa un ataque directo a los derechos constitucionales de salud y educación de las personas con discapacidad.

«Desde el Foro Permanente se advierte que este escenario constituye un nuevo ataque a derechos esenciales, particularmente a los derechos a la salud y a la educación de las personas con discapacidad», insistieron.

La conferencia de prensa contará con una transmisión en vivo vía YouTube para la comunidad general, mientras que el acceso presencial estará reservado para periodistas acreditados que busquen profundizar en los detalles técnicos de la deuda y el alcance de las medidas de fuerza en todo el país.

(Minutouno)