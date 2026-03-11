Feria y trueque «Manos Indígenas» por la Semana de la Mujer en Plaza Vilca

El evento tendrá lugar el viernes 13 de marzo en la plaza Vilca al lado del Teatro Mitre de las 10 a 18:30 horas.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Secretaría de Pueblos Indígenas realiza la feria y trueque Manos Indígenas “Griselda Caucota” con el fin de poner en valor el trabajo de las mujeres de la provincia.

El evento en esta oportunidad será el viernes 13 de marzo en la plaza Vilca al lado del Teatro Mitre y se podrá acceder a productos como artesanías elaborados en base a técnicas y prácticas ancestrales.

En tal sentido, Demicia Gutiérrez, integrante de la Secretaría de Pueblos Indígenas, expresó que “el objetivo es que la gente participe en nuestra feria por motivo al Día Internacional de la Mujer ”.

Continuando, señaló que la feria tendrá lugar en calle Alvear N° 1015 este viernes a partir de las 10 a 18:30 horas. “Participarán productores, artesanos, agricultores de la quebrada, tejedoras y las bordadoras de Caspalá. La intención es que la gente trueque basado en el valor de los productos ofrecidos”, finalizó.

Cabe indicar que el encuentro es un espacio de venta, intercambio y promoción para las emprendedoras pertenecientes a las comunidades indígenas que encuentran en esta iniciativa una oportunidad para mostrar su trabajo y generar redes.