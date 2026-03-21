Fin de semana largo: Cómo impacta el cierre de bancos en pagos y cobros en Jujuy

En este contexto, desde el sistema financiero informaron que no habrá atención en sucursales, retomando la actividad normal recién el miércoles 25.

Durante el fin de semana largo por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, las entidades bancarias de todo el país, incluida la provincia de Jujuy, permanecerán cerrados el lunes 23 y martes 24 de marzo, generando modificaciones en la operatoria habitual.

Operaciones digitales, sin cambios

A pesar del cierre, los usuarios podrán operar con normalidad a través de:

• Home banking

• Aplicaciones móviles

• Cajeros automáticos

Las transferencias inmediatas seguirán funcionando las 24 horas, aunque algunas acreditaciones podrían registrar demoras hasta el próximo día hábil.

Vencimientos y pagos

Uno de los puntos clave para los usuarios tiene que ver con los vencimientos. Aquellos que estén previstos para los días lunes o martes, se trasladarán automáticamente al miércoles 25, sin aplicación de intereses.

Esto alcanza a:

• Tarjetas de crédito

• Impuestos

• Servicios

Sueldos y jubilaciones

En cuanto al cobro de haberes:

• Los pagos previstos para el 23 o 24 podrían acreditarse el miércoles 25.

• En algunos casos, dependiendo del organismo o empleador, pueden adelantarse al viernes previo.

Cheques y operaciones bancarias

Las operaciones que requieren compensación bancaria, como los cheques, también quedarán en pausa hasta el miércoles, cuando se reanude la actividad del sistema.

En síntesis, el cierre bancario por el feriado impacta principalmente en la atención presencial y en los tiempos administrativos, mientras que las herramientas digitales garantizan la continuidad de las operaciones básicas.