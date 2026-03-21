Comenzó la semana de ascensos para la tradicional bajada de la Virgen de Punta Corral

Desde el 21 al 28 de marzo se llevarán a cabo los tradicionales ascensos de peregrinos, en el marco de una de las manifestaciones de fe más convocantes de la región.

Como cierre de estas jornadas, la bajada principal de la Virgen hacia Tumbaya se realizará el domingo 29 de marzo, momento central que convoca a miles de fieles que acompañan el recorrido con profunda devoción.

Esta celebración, que año a año reúne a comunidades de toda la provincia, forma parte de una arraigada tradición religiosa y cultural en Jujuy.

Seguridad y operativo sanitario

Desde el Gobierno provincial y los municipios involucrados se dispuso un operativo especial de seguridad que incluye presencia policial en puntos estratégicos del camino, controles en los accesos y asistencia a peregrinos durante el ascenso y descenso.

Además, se instalan puestos sanitarios y de primeros auxilios, con personal médico y voluntarios, especialmente en sectores de mayor exigencia física. Recomendaron a los peregrinos realizar el trayecto con hidratación suficiente, ropa adecuada y en lo posible en grupos.

Durante los días de ascenso y especialmente en la jornada de la bajada, se prevén restricciones parciales de tránsito en rutas cercanas a Tumbaya y zonas aledañas. Las autoridades solicitaron circular con precaución, respetar las indicaciones del personal vial y prever demoras.

También se aconseja a quienes participen:

• Iniciar el ascenso con anticipación

• Evitar sobrecargar mochilas

• Llevar linternas y abrigo

• No dejar residuos en el camino

Una tradición centenaria

La peregrinación a Punta Corral es una de las expresiones religiosas más antiguas y profundas de Jujuy. Cada año, miles de fieles ascienden a más de 3.500 metros de altura para rendir homenaje a la Virgen, en una mezcla de fe, sacrificio y encuentro comunitario.

La bajada hacia Tumbaya representa el momento más emotivo: la imagen desciende acompañada por bandas de sikuris, promesantes y familias enteras, en una manifestación que combina espiritualidad y cultura andina.

Voces de la fe: testimonios de peregrinos

Año tras año, las historias personales le dan sentido profundo a esta peregrinación.

“Subo todos los años desde que era chico. Es una promesa familiar. No importa el cansancio, cuando llegas arriba sentís una paz única”, cuenta José, peregrino de San Salvador de Jujuy.

María, que realiza el ascenso junto a su grupo de sikuris, destaca el valor comunitario: “No es solo fe, es compartir. Vamos tocando, acompañando a la Virgen, y eso te llena el alma”.

Desde Palpalá, Luis relata su experiencia por primera vez: “Es duro, pero la gente te ayuda todo el tiempo. Hay una solidaridad que no ves en otros lados”.

También hay quienes suben en agradecimiento: “El año pasado pedí por la salud de mi hija y este año vuelvo a cumplir. Es emoción pura cuando la ves”, dice Rosa, visiblemente conmovida.

Una tradición que trasciende generaciones

La peregrinación a Punta Corral combina fe, cultura y tradición andina. La bajada hacia Tumbaya, acompañada por bandas de sikuris y promesantes, es una de las expresiones más conmovedoras del calendario religioso jujeño.

Miles de peregrinos cada año

Si bien las cifras varían según el año, la peregrinación moviliza decenas de miles de personas entre quienes ascienden al santuario y quienes esperan la bajada en Tumbaya.

Como referencia, durante la edición 2025 se registraron más de 8.300 atenciones sanitarias, lo que refleja la magnitud de la convocatoria y la masiva presencia de fieles en los distintos caminos de ascenso .

Para este 2026, autoridades locales anticipan incluso una mayor participación, en línea con el crecimiento sostenido de devotos en los últimos años .

Amplia cobertura oficial

El operativo dispuesto para acompañar la peregrinación es uno de los más importantes del calendario provincial:

• Seguridad: más de 850 efectivos policiales estarán desplegados en los caminos de ascenso, accesos y zonas clave .

• Salud: el SAME 107 coordina un sistema con puestos sanitarios estratégicos, ambulancias y personal especializado.

• Cobertura integral: participan organismos provinciales, municipios, Gendarmería Nacional, Ejército Argentino, bomberos y equipos de emergencia.

• Asistencia permanente: se disponen puntos de hidratación, orientación al peregrino y monitoreo en zonas de mayor riesgo.

El despliegue sanitario incluye además más de 10 puestos de atención en altura y equipos que trabajan durante toda la semana para responder a contingencias en condiciones geográficas exigentes.

La altura y el paisaje de Punta Corral

El paisaje en Punta Corral es uno de los más imponentes y espirituales del norte argentino. Ubicado a más de 3.400 metros sobre el nivel del mar, este santuario natural combina montañas abruptas, quebradas profundas y una atmósfera cargada de fe.

Desde el ascenso, el entorno va cambiando; los cerros se vuelven más áridos, el aire más frío y el silencio más profundo, solo interrumpido por el sonido de los peregrinos y las bandas de sikuris. A medida que se avanza, aparecen paisajes abiertos con vistas panorámicas de la Quebrada, donde los tonos ocres, rojizos y verdes se mezclan según la luz del día.

En la cima, el paisaje se vuelve sobrecogedor. La pequeña capilla enclavada entre cerros parece suspendida en el tiempo, rodeada de nubes bajas y un horizonte infinito. Durante las peregrinaciones, especialmente en Semana Santa, el lugar se llena de vida: miles de fieles, banderas, música y devoción le dan un carácter único que mezcla naturaleza y cultura.

Más que un destino turístico, Punta Corral es una experiencia: el paisaje no solo se ve, se siente. Es el esfuerzo del camino, la altura, la emoción colectiva y la conexión con la tradición lo que lo convierte en un lugar inolvidable.