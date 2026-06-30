Felipe Viola arbitrará Gimnasia – Midland

El partido que disputarán Midland y Gimnasia y Esgrima de Jujuy en el estadio “Raúl Roberto Sabureau” este domingo, 5 de julio, por la fecha 19 de la Primera Nacional – Zona «B», tendrá el arbitraje de Felipe Viola.

Los encargados de acompañar al colegiado, son Maximiliano Castelli, asistente 1; Ramón Ortiz, asistente 2; y el cuarto árbitro, Nicolás Kresta.

Cabe recordar, que el encuentro será transmitido exclusivamente por LPF PLAY, desde las 16 horas, a través de su página oficial o su aplicación móvil.