Fan Fest: Familias de Alto Comedero disfrutaron de la final del Mundial 2026

Con una gran convocatoria de vecinos y un clima de entusiasmo, el Multiespacio de Alto Comedero volvió a convertirse en el punto de encuentro para acompañar a la Selección Argentina en la final del Mundial.

La propuesta impulsada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy permitió que familias, amigos y aficionados compartieran la pasión por el fútbol en un espacio de encuentro, integración y participación comunitaria.

Desde las primeras horas de la tarde, cientos de vecinos se acercaron para seguir el partido en pantalla gigante, en una nueva edición del Fan Fest municipal, una iniciativa que se desarrolló durante todo el campeonato con una importante respuesta de la comunidad.

La directora general de Políticas Públicas de Alto Comedero destacó la participación de los vecinos y el valor de estos espacios de encuentro. “Estamos muy felices porque Alto Comedero volvió a responder a esta convocatoria. Gracias al acompañamiento del intendente pudimos realizar nuevamente este Fan Fest en el Multiespacio, donde las familias se reúnen para disfrutar del Mundial más allá del resultado. El equipo argentino nos dejó una gran enseñanza y eso está por encima de cualquier marcador”, expresó.

Asimismo, remarcó que la propuesta tuvo una gran aceptación durante todo el certamen. “A lo largo del Mundial siempre contamos con una importante convocatoria, con la familia reunida en este espacio que fue pensado justamente para contener, integrar y generar momentos compartidos. Agradecemos una vez más a todos los vecinos de Alto Comedero por acompañarnos”.

Por su parte, el director de Deportes del Distrito Alto Comedero, Benicio Ruiz, valoró la posibilidad de volver a encontrarse con la comunidad para acompañar a la Selección. “Una vez más estamos en este hermoso lugar de encuentro que es el Multiespacio del Alto, esperando a todas las familias para vivir juntos una nueva final del campeonato mundial. Las expectativas son muy grandes y confiamos en que los vecinos volverán a responder como lo hicieron en cada edición anterior”.

Ruiz recordó además que la actividad fue libre y gratuita para toda la comunidad. “Esta propuesta de la Municipalidad es completamente gratuita y está pensada para que todos los vecinos puedan compartir este momento en familia. Agradecemos al intendente por brindar esta oportunidad, porque los mundiales tienen esa magia de unirnos, de dejar de lado las diferencias y encontrarnos con la misma pasión para alentar a la Selección”.

El Fan Fest volvió a consolidarse como una propuesta que promueve la convivencia, el encuentro y el disfrute colectivo, fortaleciendo el sentido de pertenencia y el uso de los espacios públicos como lugares de integración para toda la comunidad.